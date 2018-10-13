防冒貸！貨車拿去貸款　車主將收通知

友善列印
中時

桃園老字號車行「台億運輸」今年7月爆出用234輛靠行貨車，負責人貸款抵押5億後落跑，車主們欲哭無淚，求償無門；立委趙正宇8日在立法院交通委員會提案，要求交通部公路總局參考土地交易的預告精神，大貨車靠行契約及貸款行為，應送監理機關核備。

公路總局表示，全國的貨車超過10萬輛、貨運公司逾5000家，在運輸業中靠行比例最高，但警覺性也是最低，10月起已推出「貨車被貸款服務性預告」，只要有人辦理動產擔保設定，監理機關或地方貨運公會的人，就會聯繫車主詢問是否個人意願，以防再有不肖老闆私下把車子拿去貸款。

貨運公會全聯會理事長高福明建議，貨車被貸款服務性預告確實能保證許多基層司機，但相反的，也希望在公平原則下，貸款公司能同步通知運輸公司，以免有人鑽漏洞，「冒貸的問題還很多要解決，但至少公路總局跨出第一步」。

高福明說，運輸業的靠行也是替政府做事，假如一家公司有100部車來靠行，公司要先代收違規罰單、燃料稅、牌照稅等，政府本來要對100人，現在只對一間公司，業者幫了政府很多忙，希望政府也要站在業者立場去考慮。

立委陳學聖強調，這次台億冒貸事件，突顯融資公司不受任何單位監管的問題，這不只是交通部的責任，金管單位也應該檢討，別再放任融資公司壓榨底層勞工。

(中時 )

高鐵快閃打頭陣 國際踩舞祭造勢 搖來晃去！清涼洗車秀 比基尼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。