防冒貸！貨車拿去貸款　車主將收通知

2018年10月13日 16:57 中時 陳祐誠

桃園老字號車行「台億運輸」今年7月爆出用234輛靠行貨車，負責人貸款抵押5億後落跑，車主們欲哭無淚，求償無門；立委趙正宇8日在立法院交通委員會提案，要求交通部公路總局參考土地交易的預告精神，大貨車靠行契約及貸款行為，應送監理機關核備。

公路總局表示，全國的貨車超過10萬輛、貨運公司逾5000家，在運輸業中靠行比例最高，但警覺性也是最低，10月起已推出「貨車被貸款服務性預告」，只要有人辦理動產擔保設定，監理機關或地方貨運公會的人，就會聯繫車主詢問是否個人意願，以防再有不肖老闆私下把車子拿去貸款。

貨運公會全聯會理事長高福明建議，貨車被貸款服務性預告確實能保證許多基層司機，但相反的，也希望在公平原則下，貸款公司能同步通知運輸公司，以免有人鑽漏洞，「冒貸的問題還很多要解決，但至少公路總局跨出第一步」。

高福明說，運輸業的靠行也是替政府做事，假如一家公司有100部車來靠行，公司要先代收違規罰單、燃料稅、牌照稅等，政府本來要對100人，現在只對一間公司，業者幫了政府很多忙，希望政府也要站在業者立場去考慮。

立委陳學聖強調，這次台億冒貸事件，突顯融資公司不受任何單位監管的問題，這不只是交通部的責任，金管單位也應該檢討，別再放任融資公司壓榨底層勞工。

(中時 )