「缽」當樂 器陳德興演示「頌缽」創作

2018年10月13日 18:00 中時 林欣儀

新加坡陶藝家陳德興敲打「頌缽」達到放鬆、療癒目的。(林欣儀攝)

宗教活動中使用的「頌缽」也能成為樂器、並演奏出具療癒的音樂或歌曲！新加坡陶藝大師陳德興多年前手受傷、幾乎無法再捏陶，卻在敲打「頌缽」的過程中放鬆身體、進而改善身體痼疾，他近日在台灣展出相關創作，還特別演示敲打「頌缽」，吸睛十足。

拿起小木棒、鐵棍等各種材質的工具，有節奏的敲打著桌面上大小不一的「頌缽」，呈現出高高低低音符、組成一曲歌曲。陳德興說，每個「頌缽」分別由4個人敲打製作而成，因力度不均，每個「頌缽」都會呈現不一樣的厚度，也因此，1個「頌缽」就能敲打出3、4個音符，呈現出樂音的變化，形成好聽樂曲。

其實，陳德興與「頌缽」的緣分早在10多年前就結下，他說，當時因手受傷、無法捏陶，便道尼泊爾「頌缽」學校接受長達1年的訓練，原本只是當成音樂玩，沒想到因每天不同動作的敲打，竟讓手部痼疾自然獲得改善。

陳德興強調，人體中70％是水分，在敲打過程中使得人體中的水與「頌缽」形成共鳴，藉此釋放出身體內講不出的話語，達到放鬆效果。

為展現「頌缽」與人體的互動，陳德興13日在台中天目城、「天地人高峰滙」台灣與新加坡藝術家聯展活動中當場表演，吸引許多民眾觀賞，這場展覽展出新加坡陶藝家陳德興、台灣抽象畫大師鄧志浩及新加坡多元藝術家黃意會的作品，即日起展至12月2日。

(中時 )