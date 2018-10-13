小小作家辦書展　手繪故事書展創意

「小小作家」創意繪本書展自10月13日(六)起至10月31日(三)止，於三重分館1樓大廳展出，展出39本繪本故事書作品，全是孩子們的手製繪本，每一本都是充滿童趣、獨一無二的精緻作品。（高彥哲翻攝）

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高彥哲

新北市立圖書館三重分館與三重五華國小共同舉辦的「小小作家」創意繪本展，今(13)日起於新北市立圖書館三重分館展出39本小朋友親手繪製的繪本故事書，將故事中的角色製作成布偶，以生動活潑的演說與現場讀者分享他們創作，讓讀者駐足欣賞小朋友們充滿想像的創意作品。

新北市立圖書館三重分館表示，此次展出39本繪本故事書作品，全是孩子們透過討論，創意發想，再編排豐富的故事情節，全班共同創作而成的手製繪本，每一本都是充滿童趣、獨一無二的精緻作品。

五華國小校長吳正雄說，結合閱讀活動，讓小朋友集體創作故事繪本，已有3年的時間，學校每年都會將繪本集結成冊，此次集結三年的成果作品，於圖書館舉辦創作書展，和地方的大小朋友分享，這對學校師生都是一種鼓勵。

五華國小閱讀推廣老師杜筱梅表示，繪本創作除了可以激發孩子的想像力，透過孩子的直接創作，從故事的發想、劇情的營造、角色的設計、以及繪本繪製等等，更能引起小朋友的共鳴，帶給小朋友閱讀上的驚喜。

「小小作家」創意繪本書展自10月13日(六)起至10月31日(三)止，於三重分館1樓大廳展出，除了精采的小作家手製繪本，還有創作歷程海報、影片等，歡迎大家一起來觀賞，為小作家們加油打氣。

相關展覽訊息也可至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw) ，洽詢電話：(02) 29814887。

(中時 )

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