35家創意攤商今在綠川水岸廊道舉辦「川川市集」

2018年10月13日 17:59 工商 曾麗芳

「川川市集」召集35家文創攤商進駐綠川水岸廊道擺攤。（圖／曾麗芳）

綠川水岸廊道假日吸引大批遊客到此遊逛、拍照。（圖／曾麗芳）

35家文創品牌攤商今日下午在綠川水岸廊道擺攤。（圖／曾麗芳）

今日活動特別安排「流水細麵」開場活動。（圖／曾麗芳）

為歡慶10月份熱鬧展開的「2018台中舊城新生博覽會」，台中市經濟發展局今（13）日下午3點至7點，在新盛綠川水岸廊道之柳川東街，舉辦第3場「2018川川市集X尋味社企X炒蛋市集」，也是慶祝台中鐵路高架化全線通車系列活動、唯一一場水岸市集盛事，副市長張光瑤到場力挺活動，吸引大批民眾遊逛採購，整個綠川廊道熱鬧滾滾。

「川川市集」已邁入第2年，今年與「台中社企力-尋味社企」、「國立台中教育大學-炒蛋市集」串聯行銷，共聚台中創意能量，集結多元化創意攤位，展現整治後綠川的繁榮與新生，邀請市民前來舊城水岸散散步逛市集。

市集盛事以「舊城日常，好景川畔」為主題，以舊城綠川自然可拾的風景為市集最美的舞台，共聚川畔展演，結合近年為台中在地創意注入無限活力的「社會企業」、「青年創業」，一次召集台中最新、最熱、最值得關注的創意品牌齊聚展演。

今日活動特別安排「流水細麵」開場活動，邀請市民們共襄盛舉，體驗在台灣的小京都體驗季節限定的特色川床料理，象徵由綠柳川孕育涵養的中區舊城將持續「川流不息」之意象，迎接更多在地居民、公民倡議團體、年輕人共同投入，再造繁景、共創美好！。

台中市經發局表示，這場由「川川市集」召集35攤創意品牌攤商，展現台中舊城群聚能量，代表在地文創、台灣好食、社會共好、青創手作等特色品牌，種類多元展現台中城中城特有的在地力、青創力及行銷力，包括中區青年「小巷莫兒」，以療癒系生活小物及乾燥花創作出令人驚豔的作品及手作體驗課程。

此外，「梨理人農村工作室」以減少農棄物的閒置、燃燒為目標，更進一步規劃出農業廢棄物再生模式，期盼解決問題之餘，更要為農村打造微型產業經濟；「轉彎雜貨鋪」則取用透過世界公平貿易組織認可之環保材料，進行手作商品的創作。

今日市集活動串聯區域內商圈及青創特色店家共同參與，展現中區創新產業聚落概念，以舊城為背景、在地河川及街廓為舞台，透過風格市集結合水岸文創形式，展演中區舊城生活日常，並安排兩場水岸吉他音樂會，讓今年度最後一場川川市集盛事為市民留下美好回憶，深刻感受「舊城日常，好景川畔」獨有的浪漫情懷。

(工商 )