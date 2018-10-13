雲林》李進勇、蘇治芬握手釋嫌隙 張麗善腳傷撐拐杖上場

李進勇（前右）與蘇治芬（前左）今年首度同框握手互動，支持者拍手叫好。（張朝欣攝）

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張麗善（前右三）不顧腳傷撐拐杖參加後援會成立大會，讓支持者非常感動。（張朝欣攝）

尋求連任的雲林縣長李進勇13日參加水林鄉競選總部成立大會，首度與立委蘇治芬同框握手，蘇治芬呼籲大家要支持李進勇連任，雲林才能更進步。對手張麗善則坐輪椅、撐拐杖參加二崙後援會成立大會，表示日前不慎撞傷膝蓋住院手術，但面對大家熱情的支持，她一定要到場感謝大家。

立委蘇治芬去年底表示理念不同且李進勇選情穩定所以「不助選」，引發茶壺裡的風暴。但蘇治芬上個月公開表態為了延續雲林的進步，會全力支持李進勇，13日2人更首度同框握手互動，讓現場支持者拍手叫好。

蘇治芬表示，4年前李進勇曾說當選縣長要聘她擔任縣政顧問，這次若連任一定要實現諾言，以她擔任9年縣長經驗與對農業的了解，用她做為縣政顧問李縣長一定會很輕鬆，呼籲大家要讓李進勇再做4年縣長。

李進勇感謝地說，以蘇治芬豐富的行政經驗跟亮眼的執政成績，如果能夠聘請她當縣政顧問，是雲林縣政府的榮幸，也希望大家一起相挺綠色執政的延續。

張麗善二崙鄉競選後援會13日成立，日前因膝蓋受傷住院的張麗善，12日出院後不顧行動不便，坐著輪椅出席成立大會，並撐著拐杖上台與後援會幹部、前雲林縣副縣長張清良、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等人高呼當選。

張麗善表示，她生長在雲林不是3年5年，而是超過30年、50年，她是雲林的女兒，也是雲林的媳婦，4年前因為「海嘯」導致無法順利完成她建設雲林的願望，現在風已經吹回來了，她要戳破民進黨從地方一路騙到中央的謊言，好好建設雲林，帶領雲林上場作主角。

(中時 )

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