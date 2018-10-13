中職》不讓對方拿安打王？ 雙方教頭有話要說

競爭安打王的Lamigo桃猿王柏融12日遭故意四壞保送惹爭議。（中央社資料照）

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中時電子報
/桃園報導

中職本季排名大致底定，大多數球員全力衝刺自己的個人獎項，不過12日的獅猿大戰，正在爭取安打王的統一獅陳傑憲與Lamigo桃猿卻雙雙遭到保送沒球打，雙方教練13日賽前對此給出自己的說法。

本季中信王威晨、統一陳傑憲以及Lamigo王柏融都有爭取安打王的機會，昨日獅猿對戰，統一在8比3落後、三壘有人時故意四壞保送王柏融，沒想到8局下猿隊在8分領先、1出局、壘上無人時也讓陳傑憲沒球打，四壞保送他上壘。

雙方做法引起網友熱烈討論，13日賽前陳傑憲、王威晨同為161支打，中信僅勝13日最後一場補賽，該役王威晨已有2支安打，而統一今、明2天都還要與猿隊進行補賽。

談起昨天的情況，「蔗總」黃甘霖說：「我是想贏比賽，當時三壘有人，我是計劃保送王柏融，對決詹智堯。」蔗總也提到之前對中信的比賽，陳傑憲在得點圈有人的時候遭到保送，也是合理的戰術運用，「我之後也沒有不讓王威晨打。」

不過對此猿隊總教練洪一中則有不同看法，「現在名次都確定了，是拚紀錄的時候，一開始我也沒有不讓陳傑憲打，你不讓人家（王柏融）打，就沒思考到自己的選手也會沒球打嗎？這是為了選手有所反制，全世界的棒球都一樣。」

至於今天與明天的比賽，洪總則沒有多說，「剛剛的說法純粹是針對昨天的情況，比賽還沒打，我也不知道會發生什麼事。」

(中時電子報)

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