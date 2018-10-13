慈濟四院長從農禪生活領悟「洗衣板哲學」

四位慈濟醫院院長在打掃「淨房」時，各自領悟到「洗衣板哲學」。右起台北慈院趙有誠院長、大林慈院賴寧生院長、台中慈院簡守信院長、花蓮慈院林欣榮院長。（圖／慈濟基金會提供）

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慈濟法脈宗門營13日上午在回到靜思精舍「出坡」，體驗農禪生活。（圖／慈濟基金會提供）
2018年慈濟法脈宗門營13日上午在回到靜思精舍，體驗農禪生活。（圖／慈濟基金會提供）
來自各地慈濟職員13日在靜思精舍體驗農禪生活，醫師、護理師、教授、校長等各領域專家用心「出坡」。（圖／慈濟基金會提供）
數百位慈濟職員體驗靜思精舍法師「自力耕生」的農禪生活。(圖為慈濟基金會提供)
慈濟主管親身投入，在「做中學、學中覺」體會靜思精舍法師「清淨在源頭」的環保理念，右起為慈善志業顏博文執行長、教育志業蔡炳坤執行長。（圖／慈濟基金會提供）

洗衣，用對了方法，不但可延長衣服使用壽命，也符合環保；平常以救人為天職的醫師，有救人的熱心、有專業的用心，不但可救治病患的病痛，更能救人一命。

2018年慈濟法脈宗門營於10月12日到14日舉辦，學員、工作人員共929位齊聚精進交流。10月13日上午在靜思精舍體驗農禪生活，醫師、護理師、教授、校長等各領域專家用心「出坡」，其中慈濟醫院院長在打掃「淨房」時，領悟到「洗衣板哲學」。

2018年慈濟法脈宗門營於10月12日下午展開，來自台灣、馬來西亞、新加坡等慈濟職員齊聚精進交流。開營時，播出慈濟職員「職志合一」影片，如「0206花蓮震災」、「0823熱帶低壓水災」，立刻成立群組、趕往災區，以志工的精神投入職場「職志合一」。

營隊第二天回到靜思精舍「出坡」，4位慈濟醫院院長出坡的地點是淨房(廁所)。平時是救人的醫師，這次在淨房裡認真打掃結束，正在將剛剛用來清掃的抹布、洗衣板清洗乾淨。院長們紛紛表示：「沒想過洗衣板也要清洗！」

台中慈院簡守信院長提及這是很有醫療的意義，因為這些凹凸不平的地方很容易藏污納垢，剛才抹布又拿來清理比較汙穢的地方，洗衣板更要清洗乾淨，靜思精舍法師清潔的SOP，未來能帶到醫院。大林慈院賴寧生院長表示，進職場後很少有機會打掃，今天有機會再來學習，每處都有感動之處，打掃的地方雖然髒，但心靈要洗滌的更多。

台北慈院趙有誠院長表示，很多細節我們以為做得很好了，但師父每一次來指導就是一種加強，希望能把師父教我們的精神帶回醫院，大家一起用心做得更好。花蓮慈院林欣榮院長表示，經過師父的訓練，大家都成為專家，洗完之後感到這是一種隨「洗」功德、隨「擦」善行的喜悅。

在環保站，慈善志業顏博文執行長表示，素食與環保是自己長期的信念，很開心今天能重拾做環保的法喜，而靜思精舍的環保徹底做到「清淨在源頭」。顏博文執行長在「從四大不調看見慈濟的永續承擔」中，提及災難偏多給我們的警訊，反思自身可以做到那些？

教育志業蔡炳坤執行長在做環保過程不斷在「做中學、學中覺」，資源回收應該從自身做起，再從教育影響下一代，這是愛護地球最具體的行動。

慈濟基金會表示，2018年慈濟法脈宗門營主題是「共知天下事、共識污染源、共行淨人心」，課程緊扣全球議題，包含氣候變遷、國際難民等，慈濟各志業職員一人一善，慈悲行善、行醫為善、教之以善、傳播美善。

(中時 )

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