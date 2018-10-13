台北》北市選戰 黃呂錦茹：丁守中差7萬票贏柯

2018年10月13日 17:36 中時 楊佳穎

國民黨台北市長參選人丁守中13日下午在內湖高工舉辦內湖區後援會成立造勢大會，而台北市黨部主委黃呂錦茹致詞時透露，現在丁守中的民調上差台北市長柯文哲3%，全台北還差7萬票才能贏柯，一定要努力。她並說，看柯文哲的連線，一字排開都是親民黨議員，「就讓柯文哲自己去當親民黨主席，把市長位置讓給丁守中！」

丁守中13日一口氣跑遍大安區、內湖區、中正區舉辦後援會成立造勢大會，而在內湖區造勢大會中，除了國民黨副主席郝龍斌、前台北縣長周錫瑋現身力挺，另有黃呂錦茹及立委王育敏、李彥秀、台北市議員闕枚莎、吳世正、市議員參選人游淑慧、李明賢等人出席。

黃呂錦茹致詞時提到，在台北市長選舉方面，丁守中民調還差柯文哲3%，全北市還差7萬票才能贏過柯文哲；而內湖區現在民調尚輸柯文哲2%，在誤差範圍內，「內湖區絕對不要再讓柯文哲玩弄！」今日看到大家熱情洋溢，跟國民黨高雄市長參選人韓國瑜在高雄的氣勢沒有差別，「所以內湖一定會勝選」。

她接著說，柯文哲的連線一字排開都是親民黨議員，包含黃珊珊、林國成等，但大家要支持的里長、議員是國民黨，黨主席是吳敦義、台北市長參選人是丁守中，「就讓柯文哲自己去當親民黨主席，把市長位置讓給丁守中！」

黃呂錦茹會後受訪時也說，丁、柯民調差3％，為9月底出爐的民調，並以選舉人數216萬、投票率72%等數據估算，兩人約相差7萬票。她也舉例，細部來看，目前像是內湖區輸2%在誤差範圍內，大安區則是勝7％、文山區贏9％，但中正區輸10幾％，士林、北投區也都輸7%，萬華區、松山區也都還在努力中。

黃呂錦茹還說，現在針對民調不好的里，都已開始努力，包含所有議員、里長都上緊螺絲，立委全面輔選，區黨部義務職幹部也都積極努力檢討、改進。她又說，目前所做民調，跟2014年連勝文、柯文哲相較，各區輸的比例都有持續縮小，甚至還有超越，且這幾場造勢活動結束後，藍軍還會再集結。

(中時 )