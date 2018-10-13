「游牧森林音樂祭」暨南大學登場 人潮湧進聽音樂會

▲2018游牧森林音樂祭在暨南大學隆重登場，吸引熱烈人潮湧至。（楊樹煌攝）

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▲暨南大學的2018游牧森林音樂祭現場，草皮上聚滿聆聽音樂會的青年男女。（楊樹煌攝）
▲暨南大學游牧森林音樂祭的會場，佈置著各種可愛的草原藝術創作作品。（楊樹煌攝）
▲暨南大學因有游牧森林音樂祭，校園處處裝點出濃濃的藝術氣息。（楊樹煌攝）

2018年首場集合數千人，在國立暨南國際大學廣大草原上舉辦的「游牧森林音樂祭」，今13日起在暨南大學隆重登場，也是台灣首場遠離城市喧囂，結合咖啡、音樂與品牌的大型音樂慶典，活動為期兩天，將於14日下午16時劃下休止符。

這項由NEC執行委員會、朝森國際公司共同主辦的「2018游牧森林音樂祭」，今年特別選定台灣地理中心又擁有廣大草地與自然氣息濃厚的國立暨南大學來舉辦，讓咖啡、音樂、藝術一起走進自然。

活動內容包羅萬象，包括咖啡比賽、熱氣球繫留、科技光雕裝置、樂團表演等，現場邀請到高人氣團體「草東沒有派對」與「 滅火器」共同領軍，超過數10組獨立創作歌手及樂團，自13日中午11時起至晚間10時、14日自上午10時至下午4時展開馬拉松式接力演唱，打造出台灣專屬的音樂盛會。

由於參與人潮近萬人，中潭公路的愛蘭橋至桃米段從13日近中午就逐漸湧進人潮與車潮，埔里警分局為維交通順暢，也動員大批警力與義警、義交進行交通疏導措施，讓交通秩序井然。

(中時 )

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