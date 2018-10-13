「感謝她帶給我很多幸福跟快樂…」孫協志再談韓瑜哽咽了

2018年10月13日 17:51 中時電子報 吳玫穎

孫協志。(本報系資料照)

孫協志談婚姻秒哽咽。(影片自00:20開始)

孫協志、韓瑜當年爆出4年婚變，曾經的金童玉女離婚消息震驚演藝圈，如今3年過去，孫協志前陣子為了節目《飢餓遊戲》入圍金鐘接受中天《台灣大搜索》專訪，也難免被問及感情問題，他說從外婆、媽媽家庭都是不完整的，「我告訴我自己，要組織一個全世界最幸福的家，那是我的…(夢想)，但…太難了啦。人生很多事情…不是我們想像中的那個樣子。」一度哽咽。

孫協志分手不出惡言，談到前妻韓瑜只記得對方滿滿的好，回憶起兩人因拍戲相識的過程，他說：「工作很辛苦，她給了我很多過去沒有感受過的溫暖，跟我想得到的內心的空虛…我覺得有彌補到。」

對於離婚原因，孫協志顧及前妻感受不願多說，「然說這段婚姻到最後，牠不是一個很好的結束，但你現在問我，我還是要講，那段婚姻對我來說是我人生中非常難忘的一件事，結婚並不是單單兩個人的事情，它牽扯到太多，環境因素、工作因素、兩個家庭的因素、相處的因素，最後都演變到還是協議走向離婚。」

孫協志感謝韓瑜在那段時間帶給他很多幸福跟快樂，「我也想努力的把這個事情維持住，但終究還是沒有辦法。所以上一段婚姻的結束，對我來講其實打擊非常大。我覺得人生事業的低潮，都沒有比這個事情打擊來的大，是非常崩潰的，那段時間我非常非常非常難受。」

他也透露在離婚後的那段時間，不僅足不出戶，也拒絕朋友家人關心，直到2個月後，他越想越不對勁，發現再繼續這麼下去，公司會倒、自己也會餓死，一定要想辦法振作起來，回到正常軌道。

而孫協志選擇振作的方法很自虐，因為與韓瑜太多回憶是在日本，所以他決定一個人去日本，去住住過的飯店、去吃吃過的餐廳、去走一起走過的街景，強迫自己接受分開這件事，「很自虐吧？我覺得超變態的，但一般人不要輕易嘗試，很多人可能因為這樣自殺。」

現在的孫協志，坦言對愛情還是抱持希望，可是對於婚姻就有點害怕，更直言對談戀愛期待又怕受傷害，因為同樣的事情又要再演一次，覺得人生好痛苦。

(中時電子報)