驚！遊日旅客注意 未來去日本超商恐要付錢買袋子

驚！遊日旅客注意 未來去日本超商恐要付錢買袋子(圖／路透)

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中時電子報
/綜合報導

由於塑膠袋汙染海洋已然成為國際問題，日本環境署也提出「減塑」計畫，未來將與台灣一樣，在超市、超商等地不得再免費提供塑膠袋給客人。消息一出引起日本國內激烈討論，未來超商店員不只要問客人要不要集點、便當加不加熱、筷子要不要，最後再加一句「要不要買購物袋，一個要XX元。」說不定顧客一怒之下不想加價而退還袋子，反而又多一道退錢手續。

日媒報導，日本政府計畫，強制零售商店購物袋要付錢買，或是利用累積點數回饋金，引導消費者環保愛地球、不要使用塑膠袋。目前日本環境省與經產省正在做最終調整，於下周五在中央環境審議會委員會提出草案。環境大臣原田義昭表示，現在日本國內有規定零售商店的購物袋要付費，但僅限於一些超市自願去實行，並無強制力，希望大家「不能貪圖便利就使用塑膠袋。」

但超商店員卻擔憂，現在的顧客常為了小事情發飆，工作已經夠苦了。未來還要問顧客「要裝成幾袋、需要冷、熱分開裝嗎、要用多大的袋子呢」等一堆問題，跟錢扯上關係想必客訴也會一起增加吧。

也有店員表示，不只結帳時間拉長會讓顧客不耐煩。到時遇到很多人要結帳時，會不會有顧客忽然跑來說不要袋子了，要退錢給他。還有人說，這樣打工時薪應該要也增加才對。

(中時電子報)

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