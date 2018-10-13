舊蘇花大貨車自撞山壁 車頭嚴重變形駕駛受困

2018年10月13日 18:06 中時 胡健森

一輛大貨車行經省道台9丁線（舊蘇花公路）9.5K處時自撞山壁，車頭幾乎全毀，駕駛受困車內長達4個小時才被救出。（胡健森翻攝）

省道台9丁線（舊蘇花公路）13日中午發生大貨車自撞山壁的意外，車頭幾乎全毀，駕駛受困在嚴重變形的車頭內，經過大批救難人員出動機具進行長達4個多小時的搶救，終於在傍晚將近5點半將仍有意識的受傷駕駛救出，緊急送醫救治。

13日中午12點51分，宜蘭縣政府消防局勤指中心接獲民眾報案電話，指台9丁（舊蘇花公路）約9.5公里處有一輛從東澳往蘇澳方向的大貨車，在逆向車道撞上山壁，駕駛受困車內。

119勤指中心派遣蘇澳、馬賽分隊出動器材車及救護車前往搶救，率先抵達的蘇澳分隊人車抵達現場後發現駕駛仍受困在車內，雖有意識卻動彈不得，因車頭嚴重變形，救難人員無法立即讓其順利脫困，現場指揮官回報請求加派破壞器材車輛前往支援，之後又進一步商請聖母醫院醫療人員直接趕抵現場進行必要救護。

因大貨車的車頭毀損非常嚴重，造成搶救作業格外困難，經眾人長達4個多小時的努力後，終於讓大腿疑似受到粉碎性骨折傷害的張姓駕駛（50年次）脫困，並緊急送醫治療；有關這起車禍的原因，則有待警方進一步調查釐清。

(中時 )