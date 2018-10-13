《中時晚間快報》 忘了是誰在執政？ 扁打臉洪耀福 綠縣市恐剩5席

2018年10月13日 17:57 中時電子報 綜合報導

◎忘了是誰在執政？ 扁打臉洪耀福 綠縣市恐剩5席

民進黨祕書長洪耀福評選情，前總統陳水扁今在《新勇哥物語》打臉，「洪耀福身為民進黨年底選戰操盤手的肺腑之言，還是違心之論？」好像忘了2018年已經是民進黨在執政。

◎東北風逐漸減弱 中南部空氣品質變差

明天起東北風減弱，環保署預測雲嘉南、高屏地區的空品都會達到橘警，下周一（15日）連中部地區也會上升到橘警，高屏地區平均值最高。入秋後吹東北風，中南部進入長達半年的空汙季，除非東北風帶來的水氣夠多，空品才有可能改善。

◎川普最權威的「中國通」白邦瑞：習川會前提是大陸做出重大讓步

大陸國家主席習近平和美國總統川普有可能在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席G20峰會期間舉行雙邊會晤，消息讓陸美關係的觀察人士對這兩個世界最大經濟體的緊張關係出現和緩感到些許樂觀。美國媒體報導說，川普決定推進在G20峰會上與習近平見面的計畫，並委派白宮內持溫和派立場的官員落實他與習近平的會晤。但瞭解內情的美國資深分析人士表示，「習川會」的前提必須是陸方在貿易議題上做出實質性讓步。

◎吳亦凡新歌曝心路歷程 當藝人要學會這些

吳亦凡繼〈天地〉、〈Hold Me Down〉中文版後，推出第三支中文單曲〈悟〉，將收錄在他下半年的全新專輯，他日前在個人社交平台曝光了新歌單曲封面，並發文：「Wu要來了」，引起粉絲關注。這首歌由吳亦凡作詞，並參與作曲及製作，「悟」是吳亦凡姓氏「吳」的諧音字，也是吳亦凡對生活的解讀，是他歷經成長後對人生的深刻感悟，要傳達真實無畏的態度。

(中時電子報)