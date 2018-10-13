台中》南瑤宮「老大媽」加持 林佳龍：爭取綠線延伸彰化

2018年10月13日 18:15 中時 盧金足

南瑤宮支持林佳龍連任後援會今天成立，全場高喊「林佳龍凍蒜！」氣氛熱烈。（盧金足攝）

彰化南瑤宮13日成立支持台中市長林佳龍連任後援會，特別將「老大媽」請到競選總部加持，林佳龍表示，台中的外移人口占6成，這也表示台中是個宜居的城市，台中花博採購在地植栽花卉數量，彰化就超過6成，現在捷運綠線爭延伸彰化等交通建設，讓台中形成四通發達的軌道路網，進一步與彰化形成交通聯合治理，這就是團結力量大的區域合作。

南瑤宮支持林佳龍連任後援會今天成立，由榮譽總會長邱建富、總會長陳偉成等人號召支持者到場支持，林佳龍、民進黨台中市黨部主委何明杰、林佳龍競選總幹事方昇茂均與會，全場高喊「林佳龍凍蒜！」氣氛熱烈。

林佳龍表示，透過中央前瞻計畫，爭取軌道運輸、水環境等重大建設，而大台中山手線、捷運交通計畫中，捷運綠線將爭取延伸彰化等交通建設，能讓台中形成四通發達的軌道路網，更能進一步與彰化形成交通區域聯合治理。

他也指出，台中年底將舉辦2018台中世界花卉博覽會，所採購的在地植栽花卉數量，彰化就超過6成，這也是區域合作，包括文化交流，如復刻百年媽祖會就是讓民眾認識多元信仰的特色文化。

林佳龍說，他媽媽是鹿港人，所以也也是彰化人，中彰投苗攜手成立區域治理平台，共創榮景，在台中從出生至學齡前，就能享受「托育一條龍」服務，為幫助年輕人成家立業，市府推動1萬戶社會住宅，解決青年家庭住的問題。

林佳龍表示，從青壯年到了老年，市府以投資市民為核心，推出「托老一條龍」服務，加值的敬老愛心卡外，更透過社區關懷據點，結合長輩健康規畫、醫療照護、長青學習、日間托老、居家服務，提供整合性的人本服務，讓台中成為名副其實的「宜居城市」。

邱建富強調，南瑤宮是主祀天上聖母的媽祖廟，香火鼎盛，有「彰化媽蔭外方」之名，為台灣中部的重點古廟之一，此次將「老大媽」請到競選總部，希望保佑台中，讓希望的台中在林佳龍帶領下持續發光發，讓世界看見台中的進步。

(中時 )