台中》南瑤宮「老大媽」加持 林佳龍：爭取綠線延伸彰化

彰化南瑤宮13日成立支持台中市長林佳龍連任後援會，祝福林佳龍（右五）旗開得勝、高票當選。（盧金足攝）

友善列印
中時
南瑤宮支持林佳龍連任後援會今天成立，全場高喊「林佳龍凍蒜！」氣氛熱烈。（盧金足攝）

彰化南瑤宮13日成立支持台中市長林佳龍連任後援會，特別將「老大媽」請到競選總部加持，林佳龍表示，台中的外移人口占6成，這也表示台中是個宜居的城市，台中花博採購在地植栽花卉數量，彰化就超過6成，現在捷運綠線爭延伸彰化等交通建設，讓台中形成四通發達的軌道路網，進一步與彰化形成交通聯合治理，這就是團結力量大的區域合作。

南瑤宮支持林佳龍連任後援會今天成立，由榮譽總會長邱建富、總會長陳偉成等人號召支持者到場支持，林佳龍、民進黨台中市黨部主委何明杰、林佳龍競選總幹事方昇茂均與會，全場高喊「林佳龍凍蒜！」氣氛熱烈。

林佳龍表示，透過中央前瞻計畫，爭取軌道運輸、水環境等重大建設，而大台中山手線、捷運交通計畫中，捷運綠線將爭取延伸彰化等交通建設，能讓台中形成四通發達的軌道路網，更能進一步與彰化形成交通區域聯合治理。

他也指出，台中年底將舉辦2018台中世界花卉博覽會，所採購的在地植栽花卉數量，彰化就超過6成，這也是區域合作，包括文化交流，如復刻百年媽祖會就是讓民眾認識多元信仰的特色文化。

林佳龍說，他媽媽是鹿港人，所以也也是彰化人，中彰投苗攜手成立區域治理平台，共創榮景，在台中從出生至學齡前，就能享受「托育一條龍」服務，為幫助年輕人成家立業，市府推動1萬戶社會住宅，解決青年家庭住的問題。

林佳龍表示，從青壯年到了老年，市府以投資市民為核心，推出「托老一條龍」服務，加值的敬老愛心卡外，更透過社區關懷據點，結合長輩健康規畫、醫療照護、長青學習、日間托老、居家服務，提供整合性的人本服務，讓台中成為名副其實的「宜居城市」。

邱建富強調，南瑤宮是主祀天上聖母的媽祖廟，香火鼎盛，有「彰化媽蔭外方」之名，為台灣中部的重點古廟之一，此次將「老大媽」請到競選總部，希望保佑台中，讓希望的台中在林佳龍帶領下持續發光發，讓世界看見台中的進步。

(中時 )

《中時晚間快報》 忘了是誰在執… 台中》吸引農村票！盧秀燕提農業…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。