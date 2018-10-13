波麗士火炬跑 吉娃娃也穿警服響應

2018年10月13日 19:13 中時 蔡依珍

同樣從事警職的雙胞胎兄弟黨林志遠和林志達也響應活動。(警方提供)

波麗士們不畏風雨，冒雨參加火炬跑。(警方提供)

波麗士們不畏風雨，冒雨參加火炬跑。(警方提供)

波麗士們不畏風雨，冒雨參加火炬跑。(警方提供)

波麗士們不畏風雨，冒雨參加火炬跑。(警方提供)

波麗士們不畏風雨，冒雨參加火炬跑。(警方提供)

特殊奧運執法人員火炬跑（Law Enforcement Torch Run for Special Olympics）13日一早起跑，桃園市警局為響應公益，有10餘位熱心公益的同仁參加，林志遠和林志達雙胞胎並肩跑讓人「傻傻分不清楚」，還有波麗士大人帶著穿上警察制服的愛犬吉娃娃一同響應，超萌的模樣吸引眾人目光。

「特殊奧運執法人員火炬跑（Law Enforcement Torch Run for Special Olympics）」，是1984年由國際警察首長協會（IACP）倡議舉辦，活動由執法人員持著象徵自由、傳承的奧運火炬，與特殊奧運運動員肩並肩跑步，傳遞公益與特奧精神，今年結合中華民國智障者體育運動協會舉辦「2018國際特奧東亞區融合田徑競賽」活動，來自警政署、中央警察大學、桃園市警局等單位的波麗士們，以搭乘捷運或騎乘Ubike方式，在捷運A7體育大學站外聚集，再一起與特殊奧運運動員共舉火炬，齊跑至國立體育大學。

這些特殊奧運運動員大多就學中，也有曾經代表或即將代表我國前往世界各地參賽，透過運動讓他們擁有自信，甚至在社會工作，像是2019世界夏季特奧運動會中華台北籃球隊運動員谷憲忠，曾兩次代表國家出賽的田徑選手林曉婕，2人分別在超商和咖啡店服務，不但能夠獨立工作，也能夠上台演說、協助宣講。

桃園市政府警察局為響應公益，幫助身障朋友透過運動找回自信，鼓勵同仁利用勤餘時間運動健身，今天也集合了10幾位熱心公益同仁報名參加火炬跑活動，桃園分局秘書室警員羅永昌，和妻子一起帶著家中的愛犬吉娃娃阿福參加活動，阿福還特地穿上警察制服化身警犬，一起共襄盛舉。

來自桃園分局青溪派出所的林志遠及中壢分局中壢所的林志達，是雙胞胎兄弟檔，兩人長得一模一樣，曾有民眾在桃園因違規被林志遠攔查，過幾天在中壢又被林志達盤查，嚇了一大跳，還反問說：「桃園警察怎麼跑到中壢來？」兩兄弟不但默契好，平日也都熱心公益，所以一起報名參加，也再度讓旁人誤以為看錯，定睛揉眼睛才發現是雙胞胎一前一後跑過。

(中時 )