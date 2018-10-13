如懿死前預告曝光 2分鐘悲傷獨白「賠了這麼多命值得嗎」

如懿瀕死前獨白曝光。（圖／翻攝自秒拍）

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中時電子報
如懿（左）死前和容佩吐露心情。（圖／翻攝自秒拍）

大陸宮廷劇《如懿傳》下周一(10/15)將播出結局，「大魔王」炩妃已在昨天的劇集中被揭穿惡行，遭皇上下令賜藥折磨至死，而主角「如懿」被確診罹患肺癆，只剩幾個月可活，今(13日)網上曝光如懿「領便當」前的獨白，可見她坐在翊坤宮外跟容佩談心，悲傷表示這陣子常想起先走一步的姑母、皇后妃子們、還有阿箬，痛苦反問：「為了恩寵，賠了這麼多命值得嗎？」

影片》如懿瀕死前獨白曝光

《如懿傳》昨播出大快人心的一集，「炩妃」李純因貪心中了「如懿」周迅設的局壞事全曝光，使「乾隆」皇上霍建華先下令逼炩妃向被害死人名的旗幡磕頭，再下令賜死。而皇上之後往翊坤宮向如懿求和，如懿此時不再稱呼自己為「臣妾」，而是「我」，直說：「皇上，你知道『蘭因絮果』這句話，我少時讀的時候只覺得惋惜，如今卻明白了，花開花落自有時。」暗示兩人已無法破鏡重圓。

而病重的如懿推估將會在結局領便當，網上傳出一段約兩分鐘長的如懿瀕死前獨白，她在月光下、院子裡語重心長和容佩分享心情，說：「這些日子，我還時不時想起很多人，想起姑母、阿箬、瑯嬅、晞月，也會想起綠筠、玉妍、意歡，甚至還有衛嬿婉。我曾經跟皇上說過的，這宮裡無休無止的謀算爭鬥讓人厭煩。為了恩寵，為了親族，賠了這麼多命進去，真的值得嗎？」令一旁的容佩大噴淚。

如懿再說：「若永璜和永琪都好好的，璟兕和永璟都長大了，那該多好啊」、「容佩啊，想想如果這一切真的都沒發生，瑯嬅、晞月、綠筠、玉妍、意歡，現在都該是什麼樣子啊，這會兒，跟我們一塊兒喝茶說話的會不會也有她們呢？興許還有皇上呢！」笑中帶淚的表情讓人不捨，也讓網友誇：「教科書級的演技」、「我要當周公子演技粉」、「白蕊姬，如懿唯獨沒有懷念她。怕是編劇忘了吧，還是如懿還記恨她。」

(中時電子報)

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