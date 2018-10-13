北門水晶教堂讓孩子們體驗「來不及參與」的爸媽婚禮

台南北門水晶教堂13日下午舉行「幸福久久」活動慶祝重陽節，邀請包括台南市議員侯澄財等4對結縭超過30年的夫妻，在家屬見證下重溫婚禮甜蜜，場面溫馨。（莊曜聰攝）

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眾人盛裝打扮，搭小火車抵達紀念婚禮會場。(莊曜聰攝)
市議員侯澄財夫婦結婚55年，歡慶綠寶石婚。(莊曜聰攝)
水晶教堂轉型為戶外婚禮廣場，再次帶動觀光熱潮。(莊曜聰攝)

「I Love You！」北門水晶教堂今天下午舉行一場別開生面的紀念婚禮，主辦單位為慶祝重陽節，特別邀請4對結縭超過30年的佳偶，在親屬見證下穿上西裝、披上婚紗，由牧師主持，重溫當年小倆口的甜蜜滋味，並互道誓詞，婚後多年再說「我愛妳」，愛意中還有扶持多年的謝意，場面溫馨動人，結婚55年的市議員侯澄財、施麗琴夫婦也是其中之一。

北門水晶教堂取得使用執照後委外經營，業者將其轉型為戶外婚禮廣場，日前舉辦首場婚禮，男方迎娶患病女友，藝人廖峻還擔任女方家長，場面感人，也再度打響水晶教堂名號，雲嘉南濱海國家風景處管理處統計，上月底婚禮舉行後，迄今觀光人數回溫約2成。

業者今天規畫重陽節慶祝活動，重頭戲就是在水晶教堂舉辦的紀念婚禮，邀請結婚多年的夫妻見證堅貞愛情，包括市議員侯澄財、北門里長洪光敏夫妻檔都應邀參加，2對佳偶分別結婚55、38年，並慶祝綠寶石婚及翡翠婚。

經過精心設計打扮，4對「新人」搭著小火車緩緩抵達會場，在親屬及遊客的掌聲下步入水晶教堂，在牧師帶領下互道誓詞，眾人回想多年婚姻生活點滴，「我愛妳」一說出口，還有人感動落下淚來，南市最高齡的市議員侯澄財非常俏皮，連說了好幾次「I Love You」，逗得太太笑得合不攏嘴，而孩子們能夠體驗當年「來不及參與」的爸媽婚禮，再次見證偉大愛情，更是滿滿感動。

雲管處處長徐振能說，鹽份地帶充滿「緣份」，希望水晶教堂的轉型，能為更多人帶來幸福，再一次帶動台南沿海地區的觀光熱潮；業者指出，水晶教堂除做為婚禮廣場外，每周三上午也開放入內拍照參觀，民眾可把握時間前往。

(中時 )

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