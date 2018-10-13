子女認證：爸爸尿在寶特瓶 少婦休夫獲准

2018年10月13日 18:26 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

台南一名少婦與結婚後，漸漸發丈夫有許多「衛生」怪僻，讓她非常受不了，訴請離婚。她爆丈夫不但不愛洗澡，小便喜歡尿進寶特瓶存放在房間，就連子女都做出證言：「爸爸說瓶子裡的飲料不能喝，是尿尿。」

呂姓少婦說，兩人結婚10年多，育有一雙兒女，但丈夫婚後衛生習慣極差、價值觀也與自己相差太多，她控訴丈夫抽菸、不愛洗澡，穿過的衣服、襪子亂丟，身上長期有異味，而且先生小便不是在廁所，而是用寶特瓶小便，還放在房間裡面，溝通多次未改善，甚至對自己惡言相向，摔東西，對她根本是精神虐待，因此訴請離婚。

據《TVBS》報導，兒子也作證說，爸爸平常就會尿尿在寶特瓶裡，他曾跟妹妹在房間玩時，爸爸說「瓶子裡面的是尿不能喝」。丈夫蘇男辯解因為自己不希望孩子喝飲料，才用這樣說。一審法官認為，蘇男只是個人衛生習慣問題，但是他有提醒孩子就代表有顧及孩子健康狀況，沒有判准離婚。

但少婦不滿，再次上訴，表示丈夫在6年前開始到大陸工作，且先生重視工作，倆人倆聚少離多，感情早已消失殆盡，且對方的衛生習慣、價值觀溝通多次都未改善，不想後半輩子繼續跟他過下去。二審法官認為兩人婚姻難靠丈夫一人維持，且他長期在大陸工作，兩人實際上已經可以算是分居6年，判准離婚。

(中時電子報)