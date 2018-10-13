神奇教頭左右手 「台灣羅本」方靖仁接下足協祕書長

中華足協理事長邱義仁（右）在臨時理事會宣布由方靖仁出任祕書長一職。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

中華足協理事長邱義仁13日召開上任後首次臨時理事會，在過半8人出席的情況下，宣布由原中華男足助理教練方靖仁出任祕書長一職。方靖仁表示，接下重任是想讓台灣足球環境有所改變，留住足球人才，未來將以提升選手、教練、裁判待遇，以及資源分配合理化為主要工作。

足協祕書長出爐 台灣隊長陳柏良也說讚

「接下這個工作，是希望能讓環境有所改變，身邊太多很有能力很有熱忱的足球人，因為大環境不佳或是不受尊重逐漸離開足球圈，那種感覺其實很糟糕。」方靖仁說。

方靖仁（右二）今年仍保有球員身分，代表台電征戰台甲聯賽。（資料照／李弘斌攝）

現年38歲的方靖仁是道道地地的足球人，因為額頭與髮線，外形神似荷蘭球星羅本（Arjen Robben），被暱稱為「台灣羅本」。他曾是五人制代表隊國腳，目前不僅是台電男足教頭陳貴人的得力助手，也還保有球員身分。擁有亞足聯B級教練證的他，同時也是清華大學足球隊教練。

特別的是，英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）去年9月接掌中華男足兵符時，也在旅外球員推薦下邀請方靖仁進入教練團。他也確實贏得懷特信任，後來包括下達戰術或出席記者會，都讓方替他翻譯。

得知方靖仁成為足協祕書長，懷特也表示非常替昔日左右手高興，「他是個好傢伙，非常聰明，一定可以做得很好。」而旅外好手包括陳柏良、溫智豪，也認為方靖仁是合適人選，因為他「很了解球員、球隊需要什麼」。

方靖仁（右一）之前在中華男足擔任英籍教練懷特（右二）的助理教練。（資料照／李弘斌攝）

邱義仁6日當選足協理事長後，曾透露祕書長人選必須有專職、年輕化、認識足球、具外語能力等4個條件。事實上，當時他所指的人選就是方靖仁，尤其邱義仁聽到方的背景，足球科班出身，卻在家人要求下念書考上國立高中、大學，學經歷比一般足球員更多元，又充滿熱忱，很適合祕書長這個要面面俱到的職位。

雙十休假隔天，方靖仁就前往足協主持交接工作，接著幾乎是「嗡嗡嗡」上任，12日也出現在木蘭女足總決賽現場。邱義仁13日召開臨時理事會，坦承時間很趕，但祕書長人選一定要按程序趕快布達，「不然各項工作無法開始推動。」

中華足協召開臨時理事會，理事強木在（右起）、陳貴人、副理事長呂桂花、理事長邱義仁、副理事長謝俊煌、蕭永福與新任祕書長方靖仁於會後合影。（李弘斌攝）

不同於改選前的劍拔弩張，足協13日臨時理事會除了通過祕書長人選，針對實務運作也有非常熱烈的討論，甚至會後副理事長蕭永福、呂桂花、理事陳貴人、強木在都還留下來，再與邱義仁、方靖仁交換意見。

「要做的事情真的很多，我怕我頭髮又要更少了，」方靖仁幽了自己一默，苦笑中其實有一股想做事的熱忱，「目前最重要的是先將足協內部改造，建立一個有熱忱有效率且專業的團隊，尤其下月就要舉辦東亞盃，大家一起加油吧！」

(中時電子報)

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