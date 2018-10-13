麻豆總爺和風文化祭 阿波舞歡樂登場

擁有40餘年製作睡魔燈經驗的錦繪師三浦吞龍現場示範演出，四周擠滿好奇的民眾。（劉秀芬攝）

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麻豆總爺和風文化祭 阿波舞歡樂登場

2018總爺和風文化祭13日登場，活動在日本德島阿波舞歡樂表演中展開序幕，台南市代理市長李孟諺、台南市文化局長葉澤山、麻豆區區長孔慶瑤等人也出席開幕活動，欣賞難得一見的精采演出。

今年和風文化祭有三大主題，包括「青森縣睡魔祭特展」、「日本傳統藝術演出」及「和風市集與日本文化體驗課程」。台南市文化局表示，此次與台南市台日友好交流協會攜手，精心策畫「東北夏日祭典－青森縣睡魔祭特展」，10月13日至12月23日止將在廠長宿舍展出3件來自青森縣弘前市與五所川原市製作的大型睡魔燈作品，以及30餘件立體、壁掛睡魔燈、睡魔祭相關服飾、樂器、繪製工具等。

除靜態展覽外，總爺大舞台也有一連串和風演出，除了熱鬧的德島縣阿波舞，還有日本「國家指定文化大使」山井綱雄及金春流能樂師辻井八郎演出能樂，聞名全球的菊之會舞蹈，睡魔師三浦吞龍親自示範演出，讓民眾一睹日本代表性傳統藝術演出風采。此外，大舞台旁也矗立一件斥資百萬日圓空運來台3公尺高的睡魔，是民眾爭相拍照打卡焦點。

大舞台前草地上也集結台南各日文相關學校與在地美食業者一同辦理的美食市集、浴衣、童玩體驗等，還有日本青森縣職人帶來原汁原味的金魚睡魔上色教室、睡魔摺紙體驗、能樂體驗課程，是假日親子活動好去處。

(中時 )

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