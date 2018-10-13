苗栗》馬英九竹南、頭份助選 回報基層並拉抬國民黨聲勢

2018年10月13日 19:33 中時 陳慶居

馬英九為謝端容加油打氣，也為國民黨參選人拉抬聲勢。（陳慶居攝）

馬英九親切與攤商互動，在球拍簽名留念。（陳慶居攝）

馬前總統陪同縣議員參選人徐功凡及頭份市長參選人陳永賢，在黃昏市場拜票，在人群中寸步難行。（陳慶居攝）

前總統馬英九13日下午先到竹南，為參選鎮長的縣議員謝端容加油打氣，再陪第五選區縣議員參選人徐功凡及頭份市長參選人陳永賢等人，深入黃昏市場拜票。馬籲鄉親挺謝成為竹南首位女鎮長，而在黃昏市場則因民眾、攤商列隊握手合影，寸步難行，顯示他在藍營的苗栗縣仍有相當人氣。

13日下午4時不到，謝端容服務處即湧入大批支持都和馬英九粉絲，夾道歡迎馬的到來，前縣長劉政鴻、上周剛補選就職的議長陳明朝及國民黨縣黨部主委林祥川等多人也到場，為謝端容加油打氣。

馬英九呼籲鄉親把大家的熱情他為支持謝端容的力量，票投謝端容支持她成為竹南有史以來第一位女鎮長。而其他多位縣議員、代表及里長參選人，也由馬英九帶領高喊「凍蒜」口號。

馬前總統隨後轉往頭份市黃昏市場，陪同徐功凡、陳永賢等人，向攤商和民眾拜票，熱情的民眾排隊歡迎並等候與馬握手合影，有攤商還拿雞蛋或球拍請馬簽名留念，他們幾乎淹沒在人群中，寸步難行，維安勤務也備受考驗。

謝端容為現任議員，丈夫陳銘安是前議員也曾代理鎮黨部主委，而徐功凡與父親徐沐蘭，他們在馬英九競選黨主席及連2任總統時，在竹南及頭份都擔任重要幹部、賣力助選。馬英九此行奔波助選，頗有回報的意味，也希望藉此拉抬國民黨籍參選人聲勢。

(中時 )