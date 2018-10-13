「Crazy Friday瘋狂星期五國際動漫音樂節」登場 上萬動漫粉絲湧入安平朝聖

日本團體上台演唱炒熱現場氣氛。（程炳璋攝）

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現場有民眾打扮成動漫主角，與民眾互動拍照。（程炳璋攝）

無黨籍台南市長參選人林義豐舉辦的「Crazy Friday瘋狂星期五國際動漫音樂節」13日在安平區遊艇碼頭登場，日本知名動漫藝人現身炒熱氣氛，現場湧入上萬動漫與電音愛好民眾，「虧雞福來爹」林義豐在活動最高潮時登台，帶著觀眾比「七」手勢，與觀眾一起高喊「crazy friday」。

林義豐在7月舉行電音DJ派對打響「虧雞福來爹」名號，獨樹一格的選舉方式擄獲不少年輕人的支持，民調聲勢扶搖直上，他在官網臉書上發動祭品文，只要在1周內粉絲按讚數破5萬，將再辦一場「國際動漫音樂節」，沒想到數小時就達標，比預期還踴躍。

主辦單位邀請日本動漫歌手MYTH & ROID、矢野杏奈，童顏巨乳DJ HONAMEL等人，決定13、14日在安平與新營各辦1場演出，13日在安平吸引上萬民眾參與，不少從外縣市的動漫粉絲都趕來朝聖。

不少動漫迷擠在舞台前，跟著音樂旋律用動漫音樂特有的舞蹈手勢擺動身體，從下午3時至晚間10時，連續6小時在日本團體演唱帶動下跟著手舞足蹈。氣氛嗨翻全場。

舞台下也有民眾響應動漫主題，裝扮成各種漫畫主角，包括蜘蛛人、美國隊長、黑豹等熟知的漫畫電影主角，在舞台下與民眾互動拍照。

(中時 )

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