二兵拒絕集合反嗆營長 法官這樣判讓基層軍官傻眼

2018年10月13日 19:05 中時電子報 莊楚雯

陸軍南區專訓中心有2名二等兵剩不到2週退伍，公然拒絕集合操課，營長將兩人叫來談話，並告訴他們已「抗命違反軍法」，誰知他們毫無悔意，還嗆營長「我也不是沒被關過」，走回寢室睡大頭覺。兩人被檢方依恐嚇長官及抗命罪起訴，一審法官以《海陸空軍刑法》抗命罪判處各2個月徒刑，得易科罰金6萬元。但士兵抗命、以下犯上，繳完6萬元就免坐牢的判刑，讓許多基層軍官傻眼「以後還怎麼帶兵？」

《ETtoday》報導，19歲的林姓、蔡姓男子軍事訓練服役4個月，在今年1月30日入伍，於陸軍南區專訓中心（鳳山區陸軍官校）某營部連服役，兩人自以為是「待退弟兄」，於5月18日上午8點，拒絕著裝集合、操課，穿拖鞋、運動服在營舍閒逛。

此事被葉姓中校營長知道後，請輔導長先行了解，兩人依舊不願集合，於是營長將他們找來問話，反被林姓二等兵嗆「為什麼我要穿布鞋，我在家都是穿拖鞋」，營長告知他的行為已是抗命，會被判刑，林兵更囂張地說「也不是沒有被關過」，說完就轉身回寢室睡覺。

最後林、蔡2人移送憲兵隊偵辦，先是否認犯行，直到移送高雄地檢才承認自己有嗆長官、拒絕操課，被依《海陸空軍刑法》抗命、對長官恐嚇等罪嫌起訴。

一審高雄地院法官在審理時認為，營長並沒有因為林兵的話語心生恐懼，且林兵也沒有加害營長，因此恐嚇長官的部分難以論斷。不過兩人抗命事證明確，有損幹部領導威信，危害軍紀，依《海陸空軍刑法》第47條第一項之違抗命令罪判處2個月徒刑，可易科罰金6萬。

(中時電子報)