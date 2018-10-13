朱立倫陪李雅芬拜票 自由黃昏市場人氣夯

2018年10月13日 19:13 中時 柯宗緯

新北市長朱立倫（右四）13日為高市議員參選人李雅芬（左三）站台。（柯宗緯攝）

左楠市議員參選人李雅芬（右）與老公、新興偵查隊長王春生首度合體催票。（柯宗緯攝）

新北市長朱立倫今（13）日南下為高市參選人李雅芬、朱挺玗站台，並到自由黃昏市場、瑞北夜市掃街，所到之處民眾熱情盛待。朱立倫自豪在市長任內，建設多座國民運動中心，相當驚訝高雄竟然沒有，李雅芬則允諾當選後要為左楠地區民眾爭取。

李雅芬曾是立委黃昭順國會助理，朱立倫笑說，所有高市議員參選人中，與雅芬最熟，常在立院接觸，肯定李雅芬做事有效率，同時也是5個孩子的媽，解決「國安問題」，瞭解托育及如何照顧長輩，絕對會是最優質議員。

李雅芬直說，朱立倫在新北市市政卓越，成績有目共睹。他廣設公托、老人照護也是全國第1名，並陸續興建16座國民運動中心，反觀高雄1座也沒有，未來將為左營及楠梓各爭取設立1座國民運動中心。她也當場邀請朱立倫未來擔任她的顧問，朱爽快答應。

左楠區議員選舉，被視為高雄最熱戰區，共18人搶8席。李雅芬當初找來新北市長參選人侯友宜合影，瞬間人氣大增。其實她是警眷，老公為新興警分局偵查隊長王春生，昨兩人首度合體。王春生說，「老婆有需要時，就會請假幫忙輔選」，他也默默拿起相機，紀錄李雅芬的競選每一時刻。

(中時 )