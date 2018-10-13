衛武營國家藝文中心啟用 蔡英文：3個重要意義

衛武營國家藝術文化中心13日啟用，蔡英文總統（前排左四）、總統府祕書長陳菊（前排左三）、雲門舞集創辦人林懷民（前排右三）、荷蘭Mecanoo建築事務所創辦人法蘭馨．侯班（Francine Houben，前排右二），為啟用典禮表演團隊鼓掌喝采。（衛武營國家藝術文化中心提供）

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衛武營國家藝術文化中心藝術總監、名指揮家簡文彬（中），率領啟用典禮演出團隊向觀眾致謝。（衛武營國家藝術文化中心提供）
衛武營國家藝術文化中心13日啟用，藝術總監簡文彬（左）、荷蘭建築設計師法蘭馨．侯班（Francine Houben）出席按讚。（曹明正攝）
衛武營國家藝術文化中心13日啟用，藝術總監簡文彬特別將衛武營LOGO髮雕在頭上。（曹明正攝）

占地近10公頃、斥資逾百億，創下多項紀錄的衛武營國家藝術文化中心13日正式啟用，蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、文化部長鄭麗君特別南下出席。藝術總監簡文彬除了特別將衛武營LOGO髮雕在頭上，也喊出明年25萬人次售票觀眾為目標。

蔡英文致詞指出，衛武營落成有3個非常重要意義。第1，這是高雄的衛武營，是南方建設經驗的重要展現。15年來從無到有，代表了政府對於區域均衡、文化平權的努力。讓南部民眾不用到台北，就能享受世界一流的藝術展演。

第二，這是台灣的衛武營，是台灣空間解嚴最好的歷史寫照，是空間民主化的議題。衛武營曾是戒備森嚴的軍事用地，經過民間團體20多年努力，組成「衛武營促進會」，不斷說服和爭取，才終於有了我們今天看到的衛武營。

第三，這是世界的衛武營，這幾年，台灣的藝術家在國際舞台展現實力，國家在北、中、南的藝術場館建設，也投入了相應的資源，衛武營的開幕代表了台灣國家表演藝術中心的最後一塊拼圖終於完成。

(中時 )

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