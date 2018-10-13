金門「小三通」持續升溫 徐國勇：讓更多陸客來到

金門「小三通」往來旅客人次持續成長，至九月較去年同期成長10.87％。（李金生攝）

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大陸「十一」長假，金門各地景點湧現大陸遊客。（李金生攝）
內政部長徐國勇訪視「小三通」業務，強調未來將在兼顧安全、管理下，檢討相關簡政便民措施，引進對岸更多遊客人潮，以帶動地方產業發展。（中天新聞李俊龍攝）
內政部長徐國勇今天訪視「小三通」，在水頭碼頭了解通關作業。（中天新聞李俊龍攝）
內政部長徐國勇訪視金門「小三通」，肯定移民署同仁努力的成果。（中天新聞李俊龍攝）

大陸「十一」長假期間，金門「小三通」往來旅客4萬7246人次，內政部長徐國勇今（13）日跨海慰勉移民署同仁執勤辛勞，強調未來將在兼顧安全、管理下，檢討相關簡政便民措施，引進對岸更多遊客人潮，以帶動地方產業發展。

根據移民署金門行政中心統計，今年1至9月「小三通」入出境累計138萬5617人次，較去年同期124萬9764人次，增加13萬5853人，成長10.87％。其中，陸客入境計28萬898人次，較去年同期23萬8737人次，增加4萬2161人次，成長17.66％。申請落地簽入境計4萬1533人次，較去年同期2萬8822人次，增加1萬2711人次，成長44.10％。從旅客成長幅度來看，金廈旅遊的熱度持續升溫，未受到兩岸大環境不佳的影響。

另剛結束的大陸「十一」長假，金門水頭港入境2萬2601人，出境2萬4645人次，總計4萬7246人次，相較去年同期入出境總計4萬7185人，仍維持穩定。

負責證照查驗工作的移民署，除與「小三通」中央駐金單位協力作業外，在關懷訪視和輔導新住民、移工融入金門大家庭，展現政府用心與在地人溫暖，營造多元友善的環境，也有相當具體成果。

實地訪視「小三通」業務的內政部長徐國勇，肯定移民署同仁的努力，並表示金門豐富的人文底蘊，具備吸引兩岸和國際觀光客的優勢條件，未來旅遊發展遠景值得期待。

(中時 )

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