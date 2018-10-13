年底公投綁大選倒數 公投選務人員僅完成招募54％

2018年10月13日 19:28 中時 楊佳穎

年底選戰逼近，目前預計將有9案「公投綁大選」，增添選務複雜度；而中選會在送交立法院的選務專題報告中也提到，截至12日止，地方公職人員選舉投開票所工作人員完成招募比例為96%，辦理公投工作人員完成招募比例則僅有54%；另為增加擔任工作人員之誘因，中選會祭出補假2天、增加工作費等方式，仍尚待行政院核定。

中選會主委陳英鈐15日將赴立法院內政委員會，進行「年底各類公職選舉與公民投票選務辦理情形及各類選舉秩序維護計畫」專題報告。針對年底公投綁大選，中選會在送達立法院的書面報告中指出，目前共受理10公投案連署人名冊，其中7案已提報委員會審議通過成立，另3案將提報16日的委員會議審議。

在選務人員招募部分，中選會表示，截至10月12日止，地方公職人員選舉開票所工作人員約有19萬7000人，完成招募比例96%；另辦理公投工作人員約有8萬9000人，完成招募比例為54%，目前總計投開票所工作人員合計約為28萬6000人。

另外，為提高擔任工作人員之誘因，中選會也表示，在公投案部分，將朝增加1案公投，支給主任管理員120元、主任監察員110元，另管理員、監察員、警衛人員、監察小組委員及選務工作人員各100元方向規劃，同時為提高現任公教人員擔任投開票所工作人員意願，也已建請給予補假2日，均待行政院核定。

在投開票程序方面，中選會指出，將採「選舉領、投，公投領、投」方式辦理，選舉人先領選舉票、圈票、投票，次領公投票、圈票、投票；開票程序為先辦理地方公職人員選舉開票，再辦理公投開票。公投票將採1案1票方式，以白色印製，採多案投入同一公投票匭，每個投票所設置3個公投票匭，3案公投票投入1個票匭。

(中時 )