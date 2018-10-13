「藝遊桃花源」　3校美術班聯展有看頭

大元國小美術班學生向參觀民眾介紹作品及導覽。（陳淑娥翻攝）

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「藝遊桃花源」成果聯合美展十分有看頭。（陳淑娥翻攝）
「藝遊桃花源」成果聯合美展，平面、立體作品皆有看頭。（陳淑娥翻攝）

台中市大甲區順天國小充滿濃濃藝術風！大元國小、大同國小、順天國小美術班跨校合作，12日舉行「藝遊桃花源」成果聯合美展活動，除提升學生藝術才能展演能力外，亦開拓藝術才能未來發展之廣度，深受教育局肯定。

大元國小游玉芬校長表示，展覽以台灣原生物種與動人的風景為主，經由繪畫、拼貼與雕塑等技巧進行創作。昨天開幕典禮在順天國小登場，展期中將邀請清水區清水國小、神岡區圳堵國小、霧峰區五福國小、后里區七星國小等4所國小約1000多位師生齊聚欣賞體驗。

「台灣，不就是傳說中的桃花源嗎？」老師陳信有說，校園中建置了生態池，並以台灣原生魚種與植物培育為主，學生在一連串課程學習後，充分了解台灣原生物種的美好。是為Green綠色共享（媒材回收）、Nature 自然共生（原生物種生存環境重建）、People人文共好（學生習得藝術與生態兼容的美好經驗）最佳寫照！

美六的創作者以台灣原生物種課程為發想主軸，觀察台灣原生魚後進行木材雕刻及立體造型雕塑，更以玻璃彩繪拼貼出臺灣地方特色；美五孩子則以現成物從事創作，加上花與葉的自然元素、裝飾著生活中的點點滴滴；美四孩子們，讓手中的彩筆盡情揮灑在玻璃畫布上，引領著觀者進入靜謐的桃花源。

教育部為因應108年課綱即將實施，於107年補助全國各縣市辦理國中小藝術才能班教學成果聯合展演活動，台中市教育局積極推動，計有8場次聯合展演獲補助。 教育局表示，活動整合音樂、舞蹈不同領域的藝術人才同台演出，透過聯合教學成果的展現，達到藝術資源共享之目的。

(中時 )

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