新竹》楊文科成立競選總部 馬英九站台

2018年10月13日 20:01 中時 莊旻靜

國民黨新竹縣長參選人楊文科13日晚間，成立竹東競選總部，現場人氣滿滿。（莊旻靜攝）

前總統馬英九（左）為國民黨新竹縣長參選人楊文科（右二），送上菜頭，祝他順利當選。（莊旻靜攝）

國民黨榮譽主席吳伯雄（中）突然現身，為國民黨新竹縣長參選人楊文科（右）送上粽子，祝他包中。（莊旻靜攝）

國民黨籍新竹縣長參選人楊文科13日成立竹東競選總部，前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌、立委林為洲等人前往站台造勢，懇請鄉親支持國民黨提名的楊文科。

馬英九指出，他日前走訪不同縣市，不同產業的人民都告訴他，因景氣問題，生意連年虧損，「希望你們趕快回來」，他聽了心裡很難過，因此近日沒日沒夜，四處去輔選，他說，如果2018不會贏，2020更難重返執政，因此希望新竹縣民將選票投給楊文科。

馬英九讚美楊文科具有科技產業、行政長才，曾任中科局長，也當過副縣長，經歷豐富。馬英九也說同台的林為洲「識大體、顧大局，不是沒有委屈」，他要林為洲不只退一步，更要往前站，支持同黨的楊文科。

馬英九為楊文科站台、陪同掃票，人氣滿滿，楊文科也表示，他的妻子甘秀美是竹東員崠里人，他是竹東女婿，現在竹東人口9.7萬人，他希望未來他若當選，人口務必突破10萬人，將竹東從鎮升格為市，也要完成外五里發展的最後一塊拼圖。

前縣長、競選總部主委范振宗及竹東鎮長徐兆璋也為楊文科站台，徐兆璋也以客語為楊文科拉票，他說，楊文科不曾選舉過，是完全的素人，但很有勇氣，像瞎了眼的牛不畏艱難，范振宗也說，見過楊文科2、3面，就知道他很實在，因此他替楊輔選「比幫邱鏡淳更認真」。

國民黨榮譽主席吳伯雄也突然現身現場，為楊文科送上粽子，祝他包中，馬英九也授戰旗及菜頭，寓意好彩頭。楊文科競選總部估計，出席競選總部的支持者約1萬人次，現場十分熱鬧。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、競選總部主委范振宗、議長張鎮榮及13鄉鎮市後援會幹部均前往，馬英九授戰旗給楊文科，號召鄉親團結，支持楊文科。郝龍斌也指出，竹東鎮是新竹縣選舉的關鍵，懇請竹東鎮的鄉親支持楊文科，讓客家文化繼續發光發熱。

(中時 )