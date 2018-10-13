台中》陪藍營參選人掃街 連勝文：台中空品變好綠選情變差

國民黨中央委員連勝文（左二）13日至台中北屯區陪藍營市議員參選人黃健豪（右）市場掃街，為黃健豪賣力拉票，市場攤販見連勝文本尊，開心邀合照。（張妍溱攝）

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中國國民黨中央委員連勝文13日至台中市北屯區陪藍營市議員參選人黃健豪市場掃街，為黃健豪賣力拉票，194公分加上瘦身有成的連勝文，走在市場拜票掃街，吸引婆婆媽媽注意，也帶來人氣；連勝文南下輔選，稱讚台中空氣品質變好了，顯示綠營選情變差。新聞局長卓冠廷回應，勿以政治語言抹黑台中空汙。

連勝文指出，今天是他有史以來到台中市輔選，感覺空氣品質最好的一天，可見民進黨的選情越差，台中空氣變越好，像是中火可以停機、深澳電廠喊卡，都可以快速改變，可見這兩年台中市空氣汙染嚴重，市民吸那麼多、都白活了，若民進黨又贏了，就像陳水扁說過的：「我就是好命！」又恢復當初那副嘴臉。

連勝文表示，自己是台中清水的女婿，也有很多熟識的工作夥伴都在這兒，但他每次南下台中，感受台中市民對現今執政黨越來越不滿、有很多抱怨，大到兩岸關係、小到對台中市地方一些狀況都很不滿。為了確保未來台中市經濟、空品、發展及就業越來越好，請給國民黨一個改變的機會。

新聞局長卓冠廷表示，台中市的空氣品質近年來在市長林佳龍和市民共同努力下，透過大砍中火生煤使用量500萬噸、燃油鍋爐改燃氣等方式，早已逐步改善，今年來的空氣品質更是近8年來最佳，期盼國民黨高層能正視空品改善事實，勿再以政治語言抹黑台中空汙。

(中時 )

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