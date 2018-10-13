馬拉桑千人野餐趣 中興會堂前草地大爆滿！

2018年10月13日 19:43 中時 廖志晃

南投馬拉桑千人野餐趣，布置成台灣地圖！（廖志晃攝）

信義鄉新鄉國小學生演唱布農歌曲。（廖志晃攝）

南投馬拉桑千人野餐趣，親友享受悠閒時光。（廖志晃攝）！

南投馬拉桑千人野餐趣，各界長官共襄盛舉。（廖志晃攝）

2018世界茶業博覽會，首度舉辦「馬拉桑千人野餐趣」，近2000位民眾在布置台灣形狀的草地野餐，品嘗信義鄉農會準備的美食，聆聽布農風情的歌舞，享受午後悠閒時光，身心都滿足！縣長林明溱表示，明年茶博將研議延長日數，野餐也要擴大規模。

馬拉桑千人野餐趣傍晚開場，包括前農委會主委陳志清、副縣長陳正昇、農糧署主祕翁震炘、衛生局長黃昭郎、南投縣農會總幹事曾明瑞、信義鄉農會總幹事黃志輝、水里鄉農會總幹事張啟荃等人都到場。

信義鄉農會主辦的馬拉桑千人野餐趣，開放網路報名時，62秒就爆滿，由於向隅者眾，所以從原本規畫的250組，增加至400組！

林明溱表示，明年茶博將請信義鄉農會再次舉辦野餐會，並且增加參加的組數，讓更多民眾可以共襄盛舉；另外，茶博一連舉辦9天就結束，似乎太可惜，明年也將慮延長舉辦的日數。

信義鄉農會以該鄉農特產品布農紅茶、梅子壽司、茶葉糕點、葡萄、小蕃茄等在地特色美食，同時欣賞包括新鄉國小、隆華國小學生，表演的布農歌舞、太鼓，以及長榮交響樂團演奏，與親友共享歡樂時光。

(中時 )