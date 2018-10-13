高雄》大岡山選戰指揮中心揭牌 陳其邁：岡山贏高雄才會大贏

2018年10月13日 20:01 中時 李義

民進黨高雄市長參選人陳其邁競選辦公室將於14日正式成立，陳其邁13日先出席大岡山競選指揮中心揭牌典禮及後援會成立。現場戰鼓齊鳴，北高雄所有公職參選人及競選幹部全部到位，數百名支持者擠爆空間，熱情高喊凍蒜，展現北高雄在此次選舉的高昂士氣。

陳其邁表示，他會加速推動捷運紅線延伸至路竹，未來捷運從南到北，將會串連楠梓加工區、橋頭科學園區、本洲工業區及路竹科學園區，再連接到台南科學園區，形成綿延幾十公里的南部高科技產業廊帶。

陳其邁表示，岡山本身有世界級的螺絲產業，未來可升級為航太材料聚落，這裡更位在路科及未來橋頭科學園區之間，是整個科技走廊的中心位置，將透過交通建設帶動區域經濟，產業進駐創造就業，將吸引更多人來移居岡山，人口超過10萬將指日可待。

陳其邁表示，過去岡山飽受淹水之苦，在陳菊前市長的努力下，典寶溪滯洪池陸續完工後發揮滯洪功能，大幅改善岡山區白米里、劉厝里的淹水問題。未來他也會加速整治岡山五甲尾的排水系統及興建滯洪池，讓岡山不再受到淹水之苦。

陳其邁強調，他就不相信民進黨在高雄20年的打拚，會輸給人家半年的抹黑。因此他懇請大家努力拉票，要讓市長高票當選，讓北高雄大岡山、路竹地區議員五虎將全上，讓北高雄的建設不要中途換手，延續完成。

(中時 )