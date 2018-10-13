高雄》大岡山選戰指揮中心揭牌 陳其邁：岡山贏高雄才會大贏

大岡山選戰指揮中心揭牌，陳其邁：岡山贏高雄才會大贏。（陳其邁競辦提供）

友善列印
中時

民進黨高雄市長參選人陳其邁競選辦公室將於14日正式成立，陳其邁13日先出席大岡山競選指揮中心揭牌典禮及後援會成立。現場戰鼓齊鳴，北高雄所有公職參選人及競選幹部全部到位，數百名支持者擠爆空間，熱情高喊凍蒜，展現北高雄在此次選舉的高昂士氣。

陳其邁表示，他會加速推動捷運紅線延伸至路竹，未來捷運從南到北，將會串連楠梓加工區、橋頭科學園區、本洲工業區及路竹科學園區，再連接到台南科學園區，形成綿延幾十公里的南部高科技產業廊帶。

陳其邁表示，岡山本身有世界級的螺絲產業，未來可升級為航太材料聚落，這裡更位在路科及未來橋頭科學園區之間，是整個科技走廊的中心位置，將透過交通建設帶動區域經濟，產業進駐創造就業，將吸引更多人來移居岡山，人口超過10萬將指日可待。

陳其邁表示，過去岡山飽受淹水之苦，在陳菊前市長的努力下，典寶溪滯洪池陸續完工後發揮滯洪功能，大幅改善岡山區白米里、劉厝里的淹水問題。未來他也會加速整治岡山五甲尾的排水系統及興建滯洪池，讓岡山不再受到淹水之苦。

陳其邁強調，他就不相信民進黨在高雄20年的打拚，會輸給人家半年的抹黑。因此他懇請大家努力拉票，要讓市長高票當選，讓北高雄大岡山、路竹地區議員五虎將全上，讓北高雄的建設不要中途換手，延續完成。

(中時 )

台中》陪藍營參選人掃街 連勝文… 台中》六房媽起馬宴 吳敦義鞠躬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。