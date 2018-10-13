Janet做過最勇敢的決定是這件事

2018年10月13日 19:56 中時 洪秀瑛

Janet劇中對感情很徬徨。（公視提供）

Janet劇中對感情很徬徨。（公視提供）

Janet劇中對感情很無助。（公視提供）

Janet和劇中的未婚夫藍鈞天對戲。（公視提供）

Janet（謝怡芬）從美國返台踏入模特兒圈，又以節目主持人拿下金鐘獎，甫為人母的她，在兒子Egan滿周歲時分享自己生產日記影片，不到2天引來76萬人次觀賞，十分吸睛。近來她參與電視劇《20之後》演出，感性表示「20幾歲時候，決定放棄醫學院回來台灣當模特兒、演員、主持人，那真的是我最勇敢的一個決定」。

Janet在《20之後》演出公關女主管魏涵任，面對媽寶男友情感糾葛，以及準婆婆的進逼，呈現踏入婚姻的大齡女子忐忑與無力，戲碼精采，網友們也讚「Janet這次表現很好欸」、「滿喜歡Janet這次表現耶，很久沒看她的戲」。

Janet談到一場與戲裡男友藍鈞天吵架後的戲，她面對工作挫折，感情也產生問題，想回美國重拾人生，「那場戲我一個人默默難過地在家收行李，那個場景，我曾在台灣發生過」。

她說，15年前剛到台灣發展不久，「工作、感情、心情各方面都不是很好，後來我決定想回美國」，她把人生經歷帶入角色，即使已拍完一段時間，「那個坐在沙發上打包行李的戲，就像回到2003、2004年，那是我人生中最難過時候」。

如何記住編劇這些國語台詞？Janet自信地說「背台詞已經不是罩門」，她克服語言問題，讓表演做到自然，開拍前經過表演訓練，主持工作也有幫助，比較容易記得台詞的邏輯，「拿到劇本後，一直練、一直練就可以很快背起來」。

《20之後》由Janet、藍鈞天與胡釋安、江沂宸、鄭靚歆、葉慈毓、林孫煜豪等主演，每周日晚8點公視播、9點後於LINE TV上架。

(中時 )