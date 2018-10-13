北市》壽星在身邊！丁守中忙跑行程糗忘太太生日 急買蛋糕獻吻

丁守中利用行程空檔，為太太溫子苓過生日。（楊佳穎攝）

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丁守中為壽星太太獻上一吻，氣氛相當溫馨。（楊佳穎攝）

年底選舉將至，國民黨台北市長參選人丁守中近期也陸續在北市12區成立後援會，13日更一口氣跑遍大安區、內湖區、中正區造勢大會，太太溫子苓全程陪同力挺。沒想到，丁守中忙碌之餘，竟全忘了今日是「太座」生日，除了幕僚緊急買了蛋糕「救援」，丁守中更在太太許願完後獻上一吻，逗得溫子苓滿臉笑意。

丁守中近日行程滿滿、積極備戰，在上午結束原住民後援會成立大會後，利用空擋與太太溫子苓、工作人員外出用餐，眼見隔壁桌正在慶生，離去前還不忘走進給予祝福。不料，結帳時，一旁的兒子問及「你知道今天還有誰生日嗎？」丁還一頭霧水問「誰？是誰？」想起今日為10月13日後，才驚覺為太太的生日。

隨後，丁守中一行人回到競選總部，原本還傻笑稱晚上行程結束回家，要買個小蛋糕給太太，但貼心的幕僚早已緊急應變買來蛋糕，讓溫子苓止不住笑意，直喊「耶耶耶」「我終於有蛋糕了！我還以為早上都沒人記得」，親民反應逗得全場哈哈大笑。

待唱完生日快樂歌、許願後，溫子苓還逗趣喊「大家都知道什麼願！」而人在國外的大兒子也特地打來視訊祝福，氣氛相當溫馨。

對於忘記太太生日，丁守中笑說，選舉行程很忙碌，「已經不知今夕是何夕」，聽到今天是10月13日才想到，而過去每年也都會幫太太過生日。

(中時 )

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