張震邊境守山3個月 零下30度拍《雪暴》釜山奪獎

2018年10月13日 20:04 中時 潘鈺楨

張震在片中飾演一位在邊境守山的員警。（澤東提供）

《雪暴》在零下30度、海拔2744公尺的長白山拍攝。（澤東提供）

《雪暴》在釜山影展期間獲得不少觀眾與影評人的喜愛。（澤東提供）

張震主演的新片《雪暴》，在23屆釜山國際影展獲得主競賽新浪潮單元大獎。張震說：「《雪暴》是一個在艱鉅環境下完成的作品，我作為演員只能透過表演儘量完成導演的想像，一己力量不多。」希望電影正式上映時能打動更多觀眾。

片中張震飾演一位在邊境守山的員警，與劫匪展開了一場驚心動魄的對決。在零下30度、海拔2744公尺的長白山，張震歷經三個多月的艱苦拍攝。他表示，受到導演創作的熱情感染，幾乎忘了環境的艱苦，「第一次跟崔斯韋導演合作，覺得可以從他的劇本裡面看出很多電影感，他本身是編劇出身，在拍戲的時候可以給到比較清楚的指導方向。」

《雪暴》在釜山影展期間獲得不少觀眾與影評人的喜愛，媒體和影評人肯定：「畫面表現力兇狠，收放自如，乾脆果斷。」《雪暴》聚焦警匪題材，將背景設置在人煙稀少的東北林區，張震說：「我非常喜歡大自然，人在那樣的大自然環境下面，會有什麼樣的狀態，是最吸引我的地方。」

張震與釜山影展結緣已久，2005年主演的《最好的時光》成當年開幕片，《刺客聶隱娘》入選2015年大師單元展映，《繡春刀》和《繡春刀·修羅戰場》兩部作品分別入選2014年「開放影院」單元和2017年「亞洲電影之窗」單元。多次參加釜山影展，張震表示：「能夠看到很多先進們對電影的熱情和交流，看到他們為電影做很多付出和努力，讓我印象非常深刻。」

(中時 )