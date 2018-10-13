張震邊境守山3個月 零下30度拍《雪暴》釜山奪獎

張震在片中飾演一位在邊境守山的員警。（澤東提供）

友善列印
中時
張震在片中飾演一位在邊境守山的員警。（澤東提供）
《雪暴》在零下30度、海拔2744公尺的長白山拍攝。（澤東提供）
《雪暴》在釜山影展期間獲得不少觀眾與影評人的喜愛。（澤東提供）

張震主演的新片《雪暴》，在23屆釜山國際影展獲得主競賽新浪潮單元大獎。張震說：「《雪暴》是一個在艱鉅環境下完成的作品，我作為演員只能透過表演儘量完成導演的想像，一己力量不多。」希望電影正式上映時能打動更多觀眾。

片中張震飾演一位在邊境守山的員警，與劫匪展開了一場驚心動魄的對決。在零下30度、海拔2744公尺的長白山，張震歷經三個多月的艱苦拍攝。他表示，受到導演創作的熱情感染，幾乎忘了環境的艱苦，「第一次跟崔斯韋導演合作，覺得可以從他的劇本裡面看出很多電影感，他本身是編劇出身，在拍戲的時候可以給到比較清楚的指導方向。」

《雪暴》在釜山影展期間獲得不少觀眾與影評人的喜愛，媒體和影評人肯定：「畫面表現力兇狠，收放自如，乾脆果斷。」《雪暴》聚焦警匪題材，將背景設置在人煙稀少的東北林區，張震說：「我非常喜歡大自然，人在那樣的大自然環境下面，會有什麼樣的狀態，是最吸引我的地方。」

張震與釜山影展結緣已久，2005年主演的《最好的時光》成當年開幕片，《刺客聶隱娘》入選2015年大師單元展映，《繡春刀》和《繡春刀·修羅戰場》兩部作品分別入選2014年「開放影院」單元和2017年「亞洲電影之窗」單元。多次參加釜山影展，張震表示：「能夠看到很多先進們對電影的熱情和交流，看到他們為電影做很多付出和努力，讓我印象非常深刻。」

(中時 )

Janet做過最勇敢的決定是這件事 孟耿如跨界歌壇處女秀！佼佼嚴苛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。