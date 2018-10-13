中職》Lamigo 20支安打擊退統一 洪總：盼延續到總冠軍賽

2018年10月13日 20:06 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

Lamigo桃猿13日與統一獅進行補賽，前2局就攻下4比0領先的猿隊火力持續延續，除了先發投手克恩三世（Bruce Kern）7.1局僅失1分的好投壓制，打線共敲出20支安打，終場以13比1獲勝。

這場保留的比賽，Lamigo前2局就攻下4比0領先，13日從3局上統一獅1出局、一、二壘有人開始進攻，爭取安打王的陳傑憲首打席就獲得四壞保送，隨後2棒沒出現有效攻擊，獅隊得點圈無功而返。

3局下猿隊靠著林泓育、林承飛、朱育賢連續3支安打再下一城，4局下Lamigo猛攻9人次攻下4分大局，一舉將領先擴大到9比0。7局下猿隊以3支安打與1次失誤再添3分，其中林立這個半局擊出三壘安打，只差全壘打就能完成完全打擊的成績，Lamigo領先來到12比0。

8局上陳重羽、陳傑憲、黃恩賜接連3支安打終於助隊打破鴨蛋，統一追成1比12，不過8局下許禹壕代打上陣就轟出陽春炮，猿隊將比數改寫為13比1，終場猿隊就以12分差收下勝利。

Lamigo此役猛敲20支安打，包含1發陽春炮，猛攻13分獲勝，總教練洪一l中表示：「最近球隊打擊的連貫性比較好，可能是因為這2場比賽的壓力沒這麼大，總冠軍賽的張力就不一樣了，希望到時候球隊也可以有這樣的表現。」

(中時電子報)