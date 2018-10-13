尷尬 男大生闖教室告白 浪漫唸詩唱歌2分鐘「無人回應」

2018年10月13日 20:05 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

上海一所大學學生正在上課時，一名男大生闖進正在上課的教室，不顧老師的勸阻，就大念告白情詩與唱情歌向心儀女同學告白。但最後卻「無人回應」

，男大生自行離去收場，場面相當尷尬。

影片中可以看見，老師當時阻止，還好心幫忙找人說:「有女生認識他嗎?可以請你出去嗎?不要打擾我們上課。」但沒有任何女生站出，這名男學生不顧老師反對上課被打擾，但他仍台風穩健的的繼續唸詩告白，表示地一眼看到她就無法忘記了......，此外，告白的男大生還唱了一首西洋情歌，及用6種不同國家的語言向學生說出:「我喜歡妳」。

在場學生表示，自己只想好好的上課，怎會有一個人進來，還告白呢?一名女學生表示:「當時我正低頭看書，老師在台上講，這個男孩就突然進來說他要唱歌告白。」但老師不允許。

網友認為男孩這個舉動很奇怪不太適合，許多人表示:「奇葩」、「腦殘劇看多了」，但也有人覺得男孩這樣作很勇敢，為大家帶來樂趣。「這種事不會太多，希望大家，能夠 明白 包容寬容 勇敢 的 重要性。 哪怕錯了 ，大家一生都會 變得有樂趣，，相信呢你一輩子都不會抑鬱。 1%懂了就很好了」。但最終沒有人站出來，而男學生在完成自己的「告白」後，也自行離開。

(中時電子報)