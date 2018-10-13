遵循古禮 兩岸華人敬天典禮泰山登場

2018年10月13日 21:13 旺報 陳君碩

敬天祈福儀式邀請祭孔團隊帶來六佾舞表演。(主辦方提供)

大陸山東省泰安市13日舉行盛大的兩岸暨全球華人敬天祈福典禮，近千名兩岸及海外人士參與，全程遵循古禮，包含迎神、奠玉帛、行初獻禮、亞獻禮、終獻禮、送神等，活動還特邀孔廟專用的祭孔團隊帶來「六佾舞」表演，體現了對傳統禮制及文化的傳承。

山東泰安13日在泰山的山腳下，舉行「國泰民安 2018海峽兩岸暨全球華人敬天祈福」，此活動今年邁入第三屆，台灣主要嘉賓為國民黨前副主席蔣孝嚴。

典禮安排了敬天祈福獻禮，燔柴舞伴著「中華之火」燃起，象徵中華民族的精神永久延續；齊聲誦讀，表達了對天地、聖賢的敬重，以及對國家長治久安、國泰民安的祝願。

典禮上全程遵循古禮，從迎神、奠玉帛、進俎、行初獻禮、行亞獻禮、行終獻禮、敬獻花籃、徹撰、到送神。並特邀請孔廟專用的祭孔團隊，帶來六佾舞表演，增加了盛典活動的儀式感，也體現對傳統禮制文化的傳承。儀式結束後，與會嘉賓還可敬獻鮮花並領取福袋，增加了到場嘉賓的體驗感。

此次活動共有來自兩岸及海外近千人參與，增強了中華民族的凝聚力，活動還邀請了中央財經大學副校長史建平，國防大學軍務部原部長崔來常，清華大學國學院院長陳來，國台辦交流局副局長董碧幽，九州文化傳播中心主任王明鑒，山東省台辦副主任張民忠，山東省政協文史資料委員會主任馬嘯，泰安市政協副主席程明，等官員和嘉賓出席。

(旺報 )