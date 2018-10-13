假日農夫4梯次 大甲「芋見幸福」率先登場

2018年10月13日 20:18 中時 陳淑娥

民眾樂當一日農夫，下田採收芋頭。（陳淑娥翻攝）

在專家指導如何採收芋頭後，民眾也知道要領。（陳淑娥翻攝）

台中市農會推出假日農夫、農樂共享系列活動，首場大甲「芋見幸福」13日在海線登場，共吸引逾百位民眾共襄盛舉，共同體驗從產地到餐桌，其他3場將陸續在石岡、新社及和平登場，許多人揪好友一起參加，更有人4場都報名。

台中市農會總幹事林育葦表示，針對農業重點缺工產業，調查短期且簡易型之農務人力需求，除了透過農業缺工好幫手APP及其他管道推廣說明會，引導民眾深度體驗外，也由台中市農會辦理假日農夫、農樂共享活動，希望藉由推動產學合作的紮根學習，讓農業技術傳承從學生學習開始就導入啟蒙。

第一場大甲「芋見幸福」13日熱鬧登場，由產銷班長紀文雄教導民眾在田間認識在地芋頭，活動內容包括芋頭大哉問、與芋頭的親密接觸、享用在地美食等，民眾還能動手拔芋頭並帶回家料理。郭小姐表示，台灣以農立國，這樣的體驗活動很豐富，能讓自己更認識故鄉的特色，真的很不錯，自己一口氣報了4場體驗。

台中市農會指出，假日農夫、農樂共享系列活動共推出4梯次，包括13日的大甲芋見幸福、27日石岡橘子紅了、11月3日新社花現菇城及11月25日和平榮耀盛柿，歡迎對農業栽種喜愛的民眾，來當假日農夫體驗農事一起揮汗田園。民眾可上http://www.twleya.com.tw/2018holiday_farmer/了解詳細資訊；也可於上班時間洽台中市農會04-25262110推廣部或04-25230059假日農夫、農樂共享歡迎您。

行政院農業委員會為改善農業缺工情形、拓增新勞動力，現已規劃推動農業技術團、農業耕新團、產業專業團、農機代耕團、外役監團等農業人力團計畫，據以補充農業勞動人力，並作為推動農事服務的基礎。

(中時 )