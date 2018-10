魏如昀致敬皇后合唱團 音樂祭高唱「We Will Rock You」

2018年10月13日 20:17 中時 潘鈺楨

魏如昀出席《波希米亞狂想曲》皇后合唱團致敬音樂會。(福斯提供)

首部以「皇后合唱團」(QUEEN)打造的音樂傳記電影《波希米亞狂想曲》(BOHEMIAN RHAPSODY),為延續片中主角、靈魂主唱佛萊迪墨裘瑞(Freddie Mercury)一直以來所堅持的「搖滾不死」精神,電影結合大型的搖滾音樂節「遊牧森林音樂祭」,邀來魏如昀在活動首日站台力挺,演唱「美的你」、「秋鄉」以及「聽見下雨的聲音,同時更首次挑戰經典國歌「We Will Rock You」。

魏如昀笑說:「各位,我今天真的是豁出去了,要請大家在這邊見證一下,什麼叫做不成功便成仁!」前奏鼓聲一下,魏如昀集結了皇后合唱團超過40年的音樂能量,時光也彷彿倒流回道當初在「超級星光大道」那個初亮相便征服全場的搖滾創作才女,邀全場一起大唱「We Will We Will Rock You」!

魏如昀早已搶先全台看過電影,身為多年搖滾樂迷的她以一句話推薦這部電影:「哪怕你不懂搖滾,不懂創作;但只要你是喜歡音樂的人,都能夠輕易被它所感動。」電影中讓魏如昀印象最深刻,同時也最為興奮的,則是能夠透過鏡頭,親眼見證到佛萊迪在舞台上的秘密,包含他極具戲劇效果的律動,以及每一個麥克風拍點背後的含義,她強調:「佛萊迪是全世界最有魅力而且最具個人風格的表演者,他所做的每一件事情都是創舉,但也正是因為這樣才能讓他成為搖滾史上最偉大的音樂人。」

本身英文名字剛好也是「QUEEN」的魏如昀,首度解釋了自己與偶像的淵源:「當初會一眼相中這個名字的原因其實跟皇后合唱團的名字由來一樣。」她接著說:「『QUEEN』這個字普通卻華麗,直接卻響亮,而且最重要的是他有很強烈的視覺效果,讓人聽過一次就難以忘記。」

從未在公開舞台上表演過自己偶像歌曲的魏如昀,在現場親自解釋了自己為什麼從來沒有選擇演唱過皇后合唱團的歌,「不是不喜歡,是不敢唱!大家知道這有多難唱嗎!」她說以前比賽的時候,幾乎沒有人敢選皇后合唱團的歌,「如果看到有人開出他們的歌單,那那場比賽大家皮一定會繃得特別緊,而且會非常注意跟小心那個選手的表現!」電影11月9日在台上映。

(中時 )