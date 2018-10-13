魏如昀致敬皇后合唱團 音樂祭高唱「We Will Rock You」

2018年10月13日 20:17 中時 潘鈺楨

魏如昀出席《波希米亞狂想曲》皇后合唱團致敬音樂會。（福斯提供）

首部以「皇后合唱團」（QUEEN）打造的音樂傳記電影《波希米亞狂想曲》（BOHEMIAN RHAPSODY），為延續片中主角、靈魂主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）一直以來所堅持的「搖滾不死」精神，電影結合大型的搖滾音樂節「遊牧森林音樂祭」，邀來魏如昀在活動首日站台力挺，演唱「美的你」、「秋鄉」以及「聽見下雨的聲音，同時更首次挑戰經典國歌「We Will Rock You」。

魏如昀笑說：「各位，我今天真的是豁出去了，要請大家在這邊見證一下，什麼叫做不成功便成仁！」前奏鼓聲一下，魏如昀集結了皇后合唱團超過40年的音樂能量，時光也彷彿倒流回道當初在「超級星光大道」那個初亮相便征服全場的搖滾創作才女，邀全場一起大唱「We Will We Will Rock You」！

魏如昀早已搶先全台看過電影，身為多年搖滾樂迷的她以一句話推薦這部電影：「哪怕你不懂搖滾，不懂創作；但只要你是喜歡音樂的人，都能夠輕易被它所感動。」電影中讓魏如昀印象最深刻，同時也最為興奮的，則是能夠透過鏡頭，親眼見證到佛萊迪在舞台上的秘密，包含他極具戲劇效果的律動，以及每一個麥克風拍點背後的含義，她強調：「佛萊迪是全世界最有魅力而且最具個人風格的表演者，他所做的每一件事情都是創舉，但也正是因為這樣才能讓他成為搖滾史上最偉大的音樂人。」

本身英文名字剛好也是「QUEEN」的魏如昀，首度解釋了自己與偶像的淵源：「當初會一眼相中這個名字的原因其實跟皇后合唱團的名字由來一樣。」她接著說：「『QUEEN』這個字普通卻華麗，直接卻響亮，而且最重要的是他有很強烈的視覺效果，讓人聽過一次就難以忘記。」

從未在公開舞台上表演過自己偶像歌曲的魏如昀，在現場親自解釋了自己為什麼從來沒有選擇演唱過皇后合唱團的歌，「不是不喜歡，是不敢唱！大家知道這有多難唱嗎！」她說以前比賽的時候，幾乎沒有人敢選皇后合唱團的歌，「如果看到有人開出他們的歌單，那那場比賽大家皮一定會繃得特別緊，而且會非常注意跟小心那個選手的表現！」電影11月9日在台上映。

(中時 )