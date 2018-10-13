劉宇菁周旋4男 《高校》當萬人迷

2018年10月13日 20:25 中時 洪秀瑛

羅宏正和劉宇菁對戲。（三立提供）

兩人劇中曖昧。（三立提供）

羅宏正（右）和劉宇菁拍感情戲。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《高校英雄傳》由劉宇菁飾演女主角可欣老師，雖然行事中規中矩卻難掩魅力，是劇中羅宏正、李運慶、綠茶、季亞文等四男都喜歡的「萬人迷」。

面對這次演出的角色多桃花，是男人眼中的萬人迷老師，劉宇菁說：「這麼多桃花怎會開心呀！」因為這麼多追求者勢必會造成許多誤會，感情就開始卡關，每天光要解釋就累死人了，而且她不喜歡拒絕別人的感覺，不是喜歡的人追求對劉宇菁來說是困擾，她慶幸在自己人生中沒有過這種境遇，現在沒有男友的她想說如果有男友的話會把事情都跟男友報備清楚，好避開誤會，而且她覺得一個巴掌是拍不響的，如果不給對方機會，她相信對方是應該不會死纏的。

如果追求者多，要怎樣才會對吃醋男友解釋清楚呢，劉宇菁表示她會很耐心的跟男友解釋，不斷撒嬌直到他覺得有安全感為止。她有時見周圍朋友在感情上很忙碌，讓劉宇菁笑說覺得腳踏多條船的人好像都蠻享受切換的感覺，就好像有種特異功能，會自己切換頻道。

羅宏正也表示，如果自己有一個萬人迷女友一定會一直吃醋，但是他覺得安全感是兩個人一起經營的事情，絕不會刻意出來宣示主權，那看起來像是已經感到威脅的保護機制，這種邏輯頗有羅宏正的風格，如果宣示主權就已經輸了。

(中時 )