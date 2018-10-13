足協祕書長出爐 台灣隊長陳柏良也說讚

台灣隊長陳柏良（右）去年底舉辦菁英足球教室，就邀請方靖仁擔任助理教練。（資料照／李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

中華足協祕書長一職，確定由前中華男足助理教練方靖仁接下，意外卻又令人眼睛一亮。中華男足隊長陳柏良就說：「海哥（方暱稱）沒有什麼色彩，也沒有什麼派系，最重要的是，他很敢去做一些決定，我相信他一定能做好！」

「台灣羅本」方靖仁接下足協祕書長

效力於中甲北京北控的國腳溫智豪則用「挺酷的」來形容方出任祕書長，「的確應該讓這些從事過球隊工作的人去當，才能知道我們球員的辛苦，或許會更好！」

方靖仁從小就被叫「大海」，這一代國腳多叫他「海哥」，由於沒有架子又風趣，他和年輕球員幾乎沒有距離。而除了足球專業以外，該替球員反映的意見，他也有辦法讓總教練聽得進去，才能獲得球員信任。

甚至在英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）離開之後，包括陳柏良在內，不少球員希望方靖仁爭取總教練一職，因為他最清楚國家隊需要什麼。結果老天爺賦予的責任更大，長考後他也決定接下瞭站，先擱下當教練的生涯規畫。

「我覺得海哥放棄了他自己想要的東西，很勇敢去接下祕書長，我相信他有很多想法想改變台灣的足球環境，相對的他也對台灣足球環境非常了解，」陳柏良說，目前他感受到新任理事長確實想做事，也應該給年輕一代機會，「海哥算年輕，想法多、行動派，這是台灣足球現在最需要的。但這條路很困難，希望他能克服這所有的一切，讓台灣足球變得不一樣。」

方靖仁的行動力和執行力，陳柏良最知道。因為他在2011年底決定再次旅外挑戰時，曾經一度卡關，方靖仁得知後一通電話打給在中甲深圳紅鑽擔任助理教練的田凱威，把陳柏良推上飛機。若非如此，恐怕不會成就陳柏良這位台灣迄今最成功的旅外好手，遑論今年在浙江綠城達成百戰里程碑。

事實上，早在本土教頭陳貴人麾下擔任中華男足助理教練時，方靖仁也因為球隊沒有專職管理，得協助「帶役男去中興新村辦證明」等行政雜務，了解各級代表隊欠缺後勤支援的問題。若說懷特帶來了一支成功國家隊需要的運作模式，要讓這個模式不再是個案，而能複製到各代表隊，是方靖仁設定的重要目標。

(中時電子報)

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