華盛頓郵報記者「被消失」 傳出現關鍵證物

2018年10月13日 20:24 中時 施施

美國《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）本月初進入沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館後，即告失蹤至今。美國總統川普12日直言事態嚴重，將就此案與沙國國王薩爾曼進行對話。土耳其媒體13日則報導，哈紹吉進入領事館時，手上佩戴了1支智慧手錶，且該支手錶已全程錄下他被審問、拷打及殺害的過程，並傳送到他的智慧型手機上。

原籍沙國、後入籍美國的哈紹吉遇害後，在美國引起極大關注。川普形容哈紹吉失蹤案事態嚴重，承諾華府將找出真相。美方官員表示，已積極與沙烏地官員接觸，了解事態發展，當局也尚未正式接受土耳其單方面提出的調查結果。

美國財長穆努欽表示，他會按照原定計劃，於本月底前往沙烏地出席投資人會議。國際貨幣基金（IMF）主席拉加德則指，對哈紹吉失蹤事件感到「驚恐」，但仍決定會出席該會議。川普上任至今仍未任命駐沙國及土國大使，造成哈紹吉案的協調工作進度緩慢，也引起國內批評聲浪。

美國國務院12日表示，國務卿蓬佩奧曾與哈紹吉的未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）懇談，但不願透露對話內容。成吉茲受訪時稱，哈紹吉進入領事館前心情十分輕鬆，還跟她說︰「晚些見，寶貝。」她稱土國政府並未向她提及任何錄音或陸影相關證據，並指探員曾檢查哈紹吉留給她的手機。

然而，有親土政府媒體報導，哈紹吉在步入領事館前，已啟動蘋果智慧手錶（Apple Watch）的錄音功能，整個遇害過程的錄音檔已由手錶傳送到他的手機及雲端。據指，調查員已在哈紹吉留給未婚妻的手機中找到相關錄音檔案。

報導又指，加害哈紹吉的凶手曾多次嘗試以密碼解鎖哈紹吉的手錶，最後用哈紹吉的指紋成功解鎖，但只能刪除部分檔案。不過蘋果公司回應，該款手錶並無支援指紋解鎖功能。

土耳其政府讓步，同意與沙國代表團組成聯合工作小組調查事件；沙國則否認政府曾下達任何殺害哈紹吉的命令。甚少評論該案的沙烏地，形容土國同意聯合調查的做法「正面」，該國代表團已抵土，13日開始與當地政府聯手展開調查。有傳言指。是沙烏地王儲薩爾曼下令殺害哈紹吉，沙國內政部長納耶夫痛斥上述指控毫無根據。

(中時 )