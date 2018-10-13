中職》不敢置信首打席就開轟 許禹壕眼淚差點掉下來

Lamigo桃猿許禹壕一軍首打席就擊出全壘打。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/桃園報導

等了1691天，Lamigo桃猿捕手許禹壕才終於站上一軍戰場圓夢，13日面對統一獅的比賽，他上場代打，一軍首打席就揮出全壘打，他不敢置信地說：「真的沒想過會這樣，繞壘時眼淚差一點掉下來。」

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許禹壕在二軍蹲了5年多才獲得一軍出賽機會，13日是他在一軍的第2場比賽，一樣是替補上陣，8局下面對獅隊中繼投手林威志，一軍生涯首打席就是一發全壘打。

許禹壕在二軍這麼長的日子只有一次開轟紀錄，沒想到一軍首次打擊就擊出全壘打，連總教練洪一中也覺得不可思議，「今年球隊第3個了，許禹壕在二軍也只打出一發全壘打，沒想到一軍第一次打擊就全壘打，這麼厲害。」

被問及是否覺得球隊養成系統不錯，「再怎麼好，3個首打席開轟的機率也很低，這真的沒辦法解釋。」洪總笑道。

談及這發不可思議的首打席全壘打，許禹壕說：「原本以為會被風吹到界外，後來看到是全壘打我才開始跑壘，跑壘的時候腦筋一片空白，有點想哭，眼淚差一點要掉下來。」

賽後許禹壕除了感謝教練的信任以及隊友的鼓勵打氣，他感性道：「我很感謝徐生明教練，若不是他幫助我，我今天不可能有機會在這裡，想把我的第一支全壘打獻給徐教練還有家人。」

許禹壕的家人不但都支持他打棒球，原本對棒球一竅不通的媽媽因此開始學習棒球紀錄，之後父母都在學生棒球聯賽擔任紀錄老師，不過許禹壕上一軍的消息家人是看到報導才知道，「家人有在群組跟我說他們知道我上一軍這件事，我都不敢跟他們說，希望他們只看到我好的一面。」

(中時電子報)

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