歐洲經貿辦事處說明，ETIAS電子旅行許可並非簽證，台人仍得免簽入境歐盟

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歐洲經貿辦事處今（13）日下午發布新聞指出，ETIAS電子旅行許可並非簽證，台人仍得免簽入境歐盟，僅需事先上網登記以獲得電子許可，最快將於2021年實施。

歐盟旅行資訊及許可系統(European Travel Information and Authorisation System, ETIAS) 的設置是針對包括台灣的所有免申根簽證旅客進行加強安全檢查的措施。

ETIAS 旅行許可並非簽證。來自免簽地區的旅客僅需於入境申根區前先透過ETIAS取得電子旅行許可，即可免簽入境。ETIAS是一個快速且便利的電子系統，在95%的情況下，申請者可於幾分鐘內獲得正面的回覆。

年齡介於18至70歲間的旅客申請ETIAS旅行許可需支付手續費7歐元。ETIAS旅行許可通過後，有效期限為三年，期間可無限制次數入境申根地區，惟仍需遵守免簽停留上限90天等相關䙿定。

詳細資訊可參考歐盟執委會網頁的ETIAS問答：http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4362_en.htm

該處指出，近日媒體引述的 ETIAS Visa for Europe 網站 (https://www.etiasvisa.com) 為私人機構，並非歐盟官方網站，特此澄清。

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