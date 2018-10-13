高雄》韓國瑜決戰港都 洪孟楷：很像一部電影劇情

2018年10月13日 21:12 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長參選人韓國瑜，面對民進黨的執政優勢，越挫越勇，聲勢更旺。國民黨文傳會副主委洪孟楷直指，宛如電影《鋼鐵擂台》的劇情在真實世界中上演，韓國瑜的境遇很像擔綱演出的小機器人亞當。

洪孟楷指出，《鋼鐵擂台》中的主角亞當，是在報廢場內的小機器人，卻因為主角的操作及機緣下初試啼聲，後來在眾人一次次驚呼下過關斬將、力戰群雄，就像韓國瑜剛開始選時抱怨需要一碗滷肉飯，但在熱情民眾一次次的加油資助下，越挫越勇、站穩腳步。

電影中最後決戰，亞當面對連續好幾屆的冠軍，剛開始，沒人看好亞當會奪冠，甚至有好事者下重注賭亞當會在第幾回合被擊倒。這劇情是否很像高雄選戰最初，大概沒人想猜最後誰贏，而是想賭民進黨在這次選戰會贏得幾萬票，沒想到，如今藍綠打成五五波的局面。

電影裡拳賽開打後，面對宙斯的老拳砲轟，亞當仍堅持走自己的節奏，終讓宙斯首次嚐到地板的滋味。高雄市長選戰初期，韓國瑜面對民進黨執政優勢，堅持走自己的步伐，也堅持不打負面選戰，終究讓高雄選民開始思考，是否要換人換黨的契機。洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中點出，電影結局，宙斯以一分之差贏得比賽，不過歡呼和掌聲卻全落在亞當身上，「全民的冠軍」更是亞當該贏得的殊榮。而高雄這一仗，韓國瑜作為全民的冠軍，則早已不言而喻。

(中時電子報)