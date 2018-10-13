靈鷲山認養海灘淨灘　還給地球乾淨海洋

2018年10月13日 21:13 中時 葉書宏

靈鷲山13日號召志工、里民、網友聚集新北市福隆聖山寺對面的挖子海灘，在常住法師帶領下，逾70人不到1小時撿拾30袋、258公斤垃圾。（葉書宏翻攝）

靈鷲山13日號召志工、里民、網友聚集新北市福隆聖山寺對面的挖子海灘，在常住法師帶領下，逾70人不到1小時撿拾30袋、258公斤垃圾。（葉書宏翻攝）

「環保愛地球，福隆大淨灘！」靈鷲山今（13日）號召志工、里民、網友聚集新北市福隆聖山寺對面的挖子海灘，在常住法師帶領下，逾70人無畏東北季風帶來的細雨，不到1小時撿拾30袋、258公斤垃圾，期盼共創貢寮的在地記憶，讓愛地球的種子從東北角發芽，遍灑全台、全球。

靈鷲山響應環保署全國揪團認養海岸淨灘活動，自2017年8月起認養石碇溪出海口海灘，以實際行動落實開山住持心道法師推動的「愛地球、愛和平」運動，從淨灘、淨心做起，結合種花、植樹等環保綠化活動，分階段養灘、護灘，還給地球乾淨的海洋，獲得非常大迴響，累計有688人次參加，共撿拾2371.44公斤垃圾，成功帶動當地里民自發性加入守護海岸、福隆造鎮的行列。

靈鷲山志工、東興宮志工、福隆里民及網友，無畏東北季風帶來的風雨，一個小時共撿了258公斤的垃圾，其中寶特瓶、寶麗龍、塑膠製品非常多。

(中時 )