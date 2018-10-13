當特種兵養 虎爸逼女兒「玩蛇」練膽 嚇壞鄰居

2018年10月13日 21:16 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

住戶對「遛蛇」表是抗議。(翻攝自看看新聞)

住戶被「遛蛇」舉動嚇著。(翻攝自看看新聞)

一名家住廣東的黃先生，在自家社區住戶微信群發了一段他倆女兒在社區遛蛇的視頻，聲稱這蛇是他們的寵物。不料，群裡一下子炸開了鍋，大部分住戶表示不能接受，還有人表示擔心這樣的舉動會引來蛇的同伴。

據悉，女兒手上的蛇是他前幾天，在社區散步時抓到的無毒水律蛇，後來，黃先生發現這條被關了幾天的蛇，銳氣大減，於是就突發奇想用這條無毒蛇鍛煉孩子的膽量。

黃先生稱，女兒很害怕，不是普通的害怕，是根本完全不敢碰。後來慢慢教育她跟她講，這個蛇是沒毒的，並且用透明膠把它的嘴巴包起來了，就不會咬人。確保安全的情況下，給小孩子練練膽。”

黃先生說，自己一直注重培養，孩子的綜合能力和野外生存能力，他的孩子從小就習武，並且學習各種傳統文化。因為現在小孩越來越嬌氣，像我有一個朋友，他的小孩看見一隻蟑螂都嚇得大哭大叫，這樣對小孩未來的成長是會有一定影響的。就是太嬌嫩了，以後出了社會對社會可能也是負擔。”

黃先生稱，自己的爺爺是抗戰團長，爸爸是排長，自己是民兵，他希望孩子長大，能成為特種兵，報效祖國。

黃先生：「因為特種兵經過在部隊裡面培養十多年，這裡面培養出來的人一定是正能量的。」。

(中時電子報)