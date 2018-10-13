無私付出！「滾動快樂‧滾動健康」公益活動

新北市社會局13日上午舉行「滾動快樂‧滾動健康」公益活動方案說明及感謝儀式，邀請孩童到新北玩聚窩學習清潔玩具，讓他們在玩玩具同時體驗「環保再生」。（葉書宏翻攝）

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新北市社會局13日上午舉行「滾動快樂‧滾動健康」公益活動方案說明及感謝儀式，邀請孩童到新北玩聚窩學習清潔玩具，讓他們在玩玩具同時體驗「環保再生」。（葉書宏翻攝）
新北市社會局13日上午舉行「滾動快樂‧滾動健康」公益活動方案說明及感謝儀式，邀請孩童到新北玩聚窩學習清潔玩具，讓他們在玩玩具同時體驗「環保再生」。（葉書宏翻攝）
新北市社會局13日上午舉行「滾動快樂‧滾動健康」公益活動方案說明及感謝儀式，邀請孩童到新北玩聚窩學習清潔玩具，讓他們在玩玩具同時體驗「環保再生」。（葉書宏翻攝）
新北市社會局13日上午舉行「滾動快樂‧滾動健康」公益活動方案說明及感謝儀式，邀請孩童到新北玩聚窩學習清潔玩具，讓他們在玩玩具同時體驗「環保再生」。（葉書宏翻攝）

新北市社會局今（13日）上午舉行「滾動快樂‧滾動健康」公益活動方案說明及感謝儀式，除了感謝各贊助單位外，更邀請孩童到新北玩聚窩學習清潔玩具，讓他們在玩玩具同時體驗「環保再生」，如何重新賦予玩具新生命。

社會局表示，財團法人自行車新文化基金會多年來主動提供數百台自行車，今年更再次捐贈153台自行車，希望能幫助弱勢兒少走出戶外，另外，玖陸玖設計有限公司贊助70件運動T-shirt，特地藉此對相關單位表達感謝。

自行車新文化基金會處長鮑榮甫表示，秉持「行善不落人後」的精神，希望能幫助社區中的弱勢兒少，透過自行車活動安排生態環境、社會關懷、在地文化體驗等多元活動項目，鼓勵他們在思考自己未來的可能性時，大膽設立目標、實踐自我夢想。

來自家庭貧困的凡凡（化名）說，很少有機會騎著自行車到處遊玩，周末放假只能陪伴家人散步，在家附近走走，非常開心可以參加協會舉辦的自行車社團活動，讓她可以騎著自行車體驗美麗風景，也可以和好朋友分享遊玩經歷。

值得一提，活動中安排孩童學習清潔玩具，他們開心說，原來清潔玩具還有許多技巧，除了玩玩具外，清潔玩具也是一項非常有趣的活動。

社會局長張錦麗表示，現代孩童身處資訊多元的環境，除正規的學校教育外，大多資訊來自手機、電視、自媒體等，鮮少從生活中體驗與環境及人文的互動，結合民間單位設計人文關懷的體驗活動，期勉孩童都能在這趟旅程體驗中收穫滿滿。

(中時 )

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