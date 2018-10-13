全球矚目選秀《聲林之王》全民震撼！總觀看人次近百萬

右起林宥嘉、蕭敬騰兩位導師合照。圖：業者提供

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泰國蘿莉Gail。圖：業者提供　
「女版盧廣仲」許淨淳。圖：業者提供
楊丞琳（中）與兩位導師。圖：業者提供

全球華人最受矚目的選秀節目《聲林之王》12日晚間9點正式開播，許多網友早已在網路前坐等節目開播。《聲林》首播於ETtoday新聞雲App強勢登場，節目總長2小時，除了在PTT台綜板被推爆外，今點擊數字出爐，同時最高在線人數高達81,379人，總觀看次數近百萬，表現完全不輸近期音樂類頒獎典禮點閱數。有網友表示，近期沒看過質感這麼高的節目了，絕對要幫高調。

兩位導師林宥嘉、蕭敬騰12日首播當下，還在忙工作，但皆在第一時間請工作人員關注節目播出狀況，甚至要求製作人、經紀人一定要準時同步收看，自己則是在收工結束後看重播，看到很多大家的鼓勵與批評，「很開心很多人看到大家的用心」，希望觀眾今後能夠繼續多多支持，之後的內容會越來越精彩、賽情也會越來越緊湊。

12日首播內容分分秒無冷場，造成總觀看次數達成98萬3,461人，其中「女版盧廣仲」許淨淳演唱自創曲《爸爸叫我不要闖黃燈》引起網友熱烈討論。外型激似歌手蘇運瑩的她，不僅聲線特殊，風格獨特，在台上無厘頭的反應，更是讓人印象深刻，不論是在ETtodayApp、星光雲粉絲團還是PTT討論版都激賞她的表現，並讚她有潛力絕對會紅。

另外，還有不幸對上泰國蘿莉Gail的方筠婷，她在節目中演唱楊丞琳的《理想情人》表現不差，但最後被淘汰，也讓網友十分惋惜揚言要投票救援，希望她有機會能夠敗部復活。還有曾參加過第二屆《華人星光大道》的吳東翰演唱陶喆《二十二》，令人印象深刻，但對上來勢洶洶的嘪瑋鵬，沒被導師選上，讓網友看了揪心，動員力挺。

首集播畢，隨即接著重播第一集內容，10月13日（六）中午12點與晚間10點皆再次重播。台視、中天則是於14日播出。第一集觀看次數表現亮眼，後勢可期，兩位導師們也要各位觀眾敬請期待！也號召網友趕緊到ETtoday 新聞雲App聲林投票區為喜歡的選手應援投票！https://goo.gl/TtdXko

聲林投票區

聲林之王於每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》網站、App、星光雲粉絲團同步播出。

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